Смерть Валентины Легкоступовой обрастает проверками

Столичное ГСУ СКР продолжает доследственную проверку обстоятельств гибели певицы Валентины Легкоступовой.

Напомним, прошлым летом она была экстренно госпитализирована, врачи диагностировали у госпожи Легкоступовой гематому головного мозга, которая и была названа основной причиной смерти. Эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти, а следователи уже пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела, считая, что травма головы была получена певицей при падении в ванной в состоянии алкогольного опьянения. Однако теперь СКР решил проверить действия врачей, лечивших госпожу Легкоступову.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, следователи ГСУ СКР по Москве продолжили проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой, несмотря на то что ранее вынесли уже пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. Это связано с тем, что прежние решения руководством следственных органов признавались «неполными»: в каких-то случаях не хватало результатов экспертиз, в каких-то находились другие недочеты. Кроме того, было очевидно, что следователи вынуждены считаться и с большим общественным резонансом, который вызвала гибель исполнительницы ставшей всенародным хитом «Ягоды малины». Несомненно, сыграли свою роль и заявления в правоохранительные органы 30-летней дочери госпожи Валентины Легкоступовой от первого брака Анэтты Бриль, которая уверена, то смерть ее матери не являлась несчастным случаем.

Между тем пока, по данным источников “Ъ”, версия о насильственной смерти певицы пока подтверждений так и не нашла. Тем не менее окончательные результаты будут подведены после завершения экспертизы, которая оценит действия врачей, боровшихся за жизнь госпожи Легкоступовой.

На данный момент, по словам близких к следствию источников “Ъ”, в материалах проверки говорится, что Валентина Легкоступова была госпитализирована «самотеком» 6 августа прошлого года. Посетившая ее в тот день Анэтта Бриль утверждала, что ее мать и муж последней Юрий Фирсов, за которого певица вышла месяцем ранее, якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. Госпожа Бриль отвезла супругов в Московский научно-практический центр (МНПЦ) наркологии на Люблинской улице. Согласно предварительным данным, врачи тогда поставили госпоже Легкоступовой диагноз «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя».

Причем в медицинских документах было записано, что отмечается «хроническая алкогольная интоксикация», больная злоупотребляет спиртным много лет, уже второй раз поступает на лечение в МНПЦ, а данный запой длится около двух недель.

При этом сама Валентина Легкоступова на состояние здоровья жалоб поначалу не высказывала, но позже посетовала на головные боли. Вечером 7 августа певица впала в кому. Ее доставили в реанимационное отделение 13-й горбольницы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ). По настоянию не желавших огласки родственников госпитализировали госпожу Легкоступову под фамилией Левченко.

По результатам обследования певице был поставлен крайне неприятный диагноз — у нее развивалась острая субдуральная гематома головного мозга. Как поясняют специалисты, при ЗЧМТ нарастание отека часто идет поэтапно и поначалу возможен «светлый промежуток», который длится от нескольких часов до нескольких суток: тогда больной может ходить, говорить и т. д., однако затем его состояние, как и в случае с певицей, резко ухудшается. Через несколько дней у Валентины Легкоступовой остановилось сердце, но врачи смогли вывести ее из состояние клинической смерти и срочно прооперировали, удалив отек мозга. Впрочем, и это не помогло: днем 14 августа певица скончалась.

Экспертиза подтвердила предварительные выводы врачей о смерти из-за травмы головного мозга. Также было отмечено, что на теле имелись несколько кровоподтеков, полученных примерно в то же время, что и травма головы,— накануне госпитализации в МНПЦ. Впрочем, ответить однозначно, были они получены в результате падения с высоты собственного роста или же кто-то нанес их неким тупым предметом, эксперты не смогли. Юрий Фирсов утверждал, что жена поскользнулась и упала в ванной.

Учитывая, что сама госпожа Легкоступова до впадения в кому никаких претензий в адрес супруга не высказывала, следователи пришли к выводу, что имел место бытовой несчастный случай.

Однако Анэтту Бриль это объяснение не устроило, хотя, отметим, прямых обвинений в чей-либо адрес она не выдвигала.

«В СМИ уже почти полгода полощут и изучают под микроскопом личную жизнь моего доверителя, не обращая внимания на данные экспертизы и другие установленные факты»,— заявил “Ъ” адвокат Юрия Фирсова Евгений Бобков. По его словам, если бы у сотрудников СКР имелись «хоть какие-то доказательства виновности Фирсова, то он уже давно сидел бы в СИЗО». Как считает господин Бобков, его клиент страдает исключительно из-за прежней известности и популярности его жены и вызвавшей большой резонанс трагической гибели.

Окончательное решение по этому делу будет вынесено после оценки своевременности действий врачей клиник, в которых находилась перед смертью Валентина Легкоступова. По некоторым данным, медики так старались в течение получаса вернуть больную к жизни после остановки сердца, что у нее оказалось сломано одно ребро. Это обстоятельство также предстоит оценить экспертам.

kommersant.ru