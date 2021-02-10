Новый скандал с Хуснуллиным: Продается архив рабочей переписки вице-премьера

Не так давно появилась информация о том, что сын вице-премьера Марата Хуснуллина учредил третью компанию.

В связи с тем, что многие родственники Хуснуллина активно занимаются бизнесом и зарабатывают на госконтрактах, новость о новой компании сына не очень благоприятно отразилась на его репутации. Впрочем, забыть о бизнес-империи семейства вице-премьера поможет новый скандал. Так, на продажу выставлен архив рабочей переписки Марата Хуснуллина. Часть переписки даже рассекретили, что впечатлило многих и дало понять, что в переписках можно найти много интересного. Судя по диалогам вице-премьера, он уже давно разочарован в деятельности «Автодора» во главе с Вячеславом Петушенко, так как считает работу госкомпании крайне неэффективной.

Марат Хуснуллин нередко создает впечатление человека сдержанного и честного. Однако то, каким он является на самом деле, было понятно еще в период его работы в столичной мэрии. Вице-мэр, например, постоянно пользовался услугами машины, принадлежащей правительству Москвы. Количество полученных автомобилем штрафов показывает, что чиновник мало беспокоился о соблюдении правил и законов. За 2019 год автомобиль Хуснуллина нарушил более чем на 500 тысяч рублей, и некоторые нарушения были грубыми и неприемлемыми. Тем временем сам бывший вице-мэр столицы рассказывал истории о своей любви к пешим прогулкам по Москве. Известно также и то, что, будучи вице-мэром столицы, Хуснуллин помогал компаниям своих друзей получать крупные госконтракты. Все схемы работали через «Мосинжпроект», и продолжают работать до сих пор. При этом все самые крупные проекты получают компании, которые так или иначе связаны с людьми из Татарстана.

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