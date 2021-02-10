Олигарх Константин Малофеев подозревается в связи с международной наркомафией

Не так давно Интерпол получил информацию о том, что российский олигарх Константин Малофеев мог быть связан с международной наркомафией через Российскую криптобиржу WEX.

Предполагается, что эта биржа могла использоваться наркоторговцами для отмывания денег. Пока международные следователи с Малофеевым не связывались, однако ему есть о чем беспокоиться. Дело в том, что в последние годы активы олигарха переживают некий кризис, и международный розыск может привести к окончательному завершению его бизнес-пути.

Когда-то Константин Малофеев был одной из самых важных личностей страны. Его активы были успешными и прибыльными, но затем олигарх начал ввязываться в крупные скандалы, которые привели его к тому, что сегодня весь его бизнес — холдинг «Царьград». Так, долгие годы Малофеев пытался избежать ответственности по кредиту банк ВТБ, а затем еще и в конфликт на Донбассе вмешался. В итоге именно Малофеев стал одним из первых, кого Запад внес в санкционные списки.

В ходе борьбы с ВТБ олигарх резко решил идти в политику. Видимо, он считал, что кресло сенатора или депутатский мандат помогут избежать многочисленных проблем, однако оказалось, что влезть в политику непросто. Константин Малофеев очень рассчитывал на помощь Сергей Миронова и «Справедливой России», но лидер партии в последний момент передумал делать известного олигарха своим заместителем. Примечательно, что Миронова не привлекли даже деньги олигарха. Не решались начать сотрудничество с Малофеевым и другие партии, после чего он создал свое общество «Двуглавый орел», которое поддерживает политику Владимира Путина. Сам Малофеев неоднократно заявлял, что Путина критиковать нельзя.

Свою связь с криптобиржей WEX Константин Малофеев, конечно же, всегда отрицал, однако известно, что он участвовал в ее создании. Удивительно было и то, что почти сразу после упадка биржи Малофеев совершил крупную покупку — дом с земельным участком в подмосковном коттеджном поселке «Ландшафт» стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Для олигарха данная покупка стала самой крупной за последние годы.