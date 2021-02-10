Залишив вдома 4 дітей та пішов стрибати з 14 поверху: у Києві патрульні врятували чоловіка

Правоохоронцям довелося застосовувати кайданки, аби вгамувати мешканця столиці, який хотів накласти на себе руки та неадекватно поводився.

: Патрульна поліція Києва

Інцидент стався днями в одній з багатоповерхівок на вулиці Кадетський Гай. Біля 5:00 ранку сусіди чоловіка вирішили звернутися до правоохоронців із повідомленням про те, що він збирається стрибнути з балкона 14 поверху.

Як з’ясували поліцейські, мешканці будинку чули шум з квартири чоловіка майже всю ніч, але до копів телефонували.

Представники патрульної поліції, які приїхали за адресою, одразу почули крики чоловіка про те, що він збирається стрибати. При цьому він казав, що йому вже нема чого втрачати, а він “бачив бога”.

Інспектори піднялися на 14 поверх, де змогли почати розмову з одягненим лише у шорти чоловіком.

Паралельно з цим інші патрульні з’ясували, що вкорочувати собі віку киянин пішов, залишивши вдома 4 маленьких дітей.

Під час перемовин чоловіка схопили за руку та поклали обличчям у підлогу.

Через що саме мешканець столиці вирішив стрибнути з 14 поверху, невідомо. Його госпіталізували до спеціалізованого закладу. На місці події працювали представники служби у справах дітей.