Артур Палатный, Вениамин Гоникман и другие «друзья» Виталия Кличко

Этой статьей я хочу начать цикл рассказов о друзьях Виталия Кличко на разных этапах его становления как общественного и политического деятеля Украины.

В слово друзья я вкладываю самое широкое его понимание. Это и друзья детства, и те, кто помогал ему встать на ноги в спорте и бизнесе, и партнеры в том же таки бизнесе, и соратники по политической деятельности.Итак, первая статья цикла посвящается двум его друзьям и малоизвестной и еще незаконченной истории их общего бизнеса, благодаря которому во многом были профинансированы первые шаги Виталия Кличка в украинской политике.

Палатный Артур Леонидович известная в Киеве фигура. И известным он стал не осенью в 2012 году, после того, как был избран народным депутатом от УДАРа, и даже, ни в 2006 году, когда его друг детства и кум Виталия Кличко начал активную политическую деятельность. В узких кругах его знали в Киеве еще с бандитских 90-х как одного из бригадиров криминального авторитета Рыбки (Виктора Рыбалка). История говорит, что благодаря Палатному состоялось знакомство с Рыбкой перспективных спортсменов братьев Кличко, что именно Рыбка вместе со своим бизнес-партнером Игорем Бакаем профинансировал становление легендарных братьев в профессиональном боксе. Но об этом уже много написано, и даже благодаря позиции честного полковника Анатолия Гриценко криминальное прошлое заместителя Кличко по партии стало причиной скандала внутри оппозиционных сил в канун парламентских выборов.

Но это все дела бурной юности. Уже с 2004 года Артур Палатный становится перспективным молодым научным работником доцентом кафедры спортивных дисциплин Переяслов-Хмельницкого государственного педагогического университета им. Г фигурой.

Однако, в этой статье я коснусь вовсе не публичной сферы деятельности господина Палатного, а, наоборот, одного из наиболее закрытых направлений его бизнеса и его малоизвестного (в отличие от братьев Кличко) бизнес-партнера.

Бизнес-интересы Артура Леонидовича по большей части сосредоточены на операциях с недвижимостью, работе ночных клубов, ресторанов и розничной торговли. В прошлом, до запрета игрального бизнеса в Украине, он был владельцем казино, которое теперь переквалифицировалось на ночной клуб со стриптиз-шоу.

Одним из основных источников доходов заместителя председателя политической партии УДАР Артура Палатного является получением прибылей от функционирования в Киеве ресторана Дежавю и развлекательных заведений Рио, Мандарин, а также до 2009 года нескольких дебаркадеров на набережной Днепра. В этих самых заведениях есть также и часть Виталия Кличко, которая сначала была записана на брата его матери Александра Булино, а затем в разные периоды была записана на другие лица. Известно, что в собственность заведений Дежавю и Рио Виталий Кличко вошел как владелец помещений, где они находятся, в здании по ул. Богдана Хмельницкого, 3010, и имеет в собственности заведений долю около 33%. Под крышей клубов Палатного и Кличка функционирует нелегальный бизнес проституция но не банальная торговля женским телом, а элитарная, поскольку в клиентах значатся известные политики, бизнесмены, и, даже, отдельные руководители правоохранительных органов.

За неприкосновенность со стороны милиции клубов Рио и Мандарин директор заведений Прох Юрий Леонидович ежемесячно платил одному из генералов МВД финансовое вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США, пока не состоялись события, которые уже приобрели резонанс в средствах массовой информации: клуб Рио несколько месяцев назад накрыла налоговая милиция, разоблачив реализацию в нем контрабандной водки. Говорят, что во время обыска также была изъята черная бухгалтерская документация и конфискованы видеозаписи с участием известных лиц интимного характера. Но это почти все, что мы знаем о нелегальном бизнесе Артура Палатного, от которого, кстати, народный депутат от партии УДАР всячески открещивается.

Однако, по информации из источников в киевской милиции, Артур Леонидович причастен еще и к незаконной торговле людьми. Причем, как свидетельствуют отдельные факты, в 2011 году господин Палатный не очень красиво поступил с одним из своих сообщников, который ему стал мешать в политической карьере. За год до своего выдвижения кандидатом в народные депутаты по партийному списку УДАР Палатный решил сдать стражам порядка своего партнера, который находился в международном розыске, чтобы избавиться от компрометирующей связи и присвоить часть его бизнеса.

Речь идет о Гоникмане Вениамине Яковлевиче, 06 США.

Гоникман уроженец Киева, в 1985 году получил два года лишение свободы за развращение несовершеннолетних, освободился в 1987 году и практически сразу эмигрировал в США, где через 9 лет получил гражданство. С середины 90-х годов начал криминальную деятельность по вывозу женщин с Восточной Европы в США для принудительной эксплуатации в стрип-клубах. Именно этот период его жизни тесно связан с Артуром Палатным. До его ареста в январе 2011 года Вениамин Гоникман контролировал деятельность игрального и клубного бизнеса Артура Леонидовича и был вместе с Палатным соучредителем компаний, которые владели уже упомянутыми развлекательными заведениями.

Так, согласно регистрационным данным с июня 2004 по декабря 2010 года, А г.р.

В 2008-2012 годах Палатный соучредитель ООО ДНЕПРОВСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ (ЕДРПОУ: 32959287, юридический адрес: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 3010. Вид деятельности: деятельность баров), одним из соучредителей фирмы (с марта 2008 года) является жена Вениамина Гоникмана Григоренко Лариса Владимировна, 08 г.р.

Потом, господин Палатный выступил соучредителем ООО ОРХИДЕЯ ДНЕПРА. ЕДРПОУ: 35466261. Юридический адрес: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 3010. Соучредителями также являются Винокуров Геннадий Маркович, 15 транспорта.

Веня Гоникман наладил Палатному под крышей его заведений сеть услуг проституции, что обеспечило постоянный приток теневой наличности, которая, кстати, шла на партийные потребности Виталия Кличко. К тому же, киевские развлекательные заведения использовались в качестве базы для вербовки женщин, которых впоследствии сообщники Гоникмана за рубежом превращали в рабынь.

В целом преступная группа, которая действовала в США, и в которую входили члены семьи Гоникмана и несколько иммигрантов из стран СНГ, Прибалтики и Греции, паразитировала на порабощенных молодых женщинах из стран Восточной Европы, в большинстве случаев из Украины. Как было впоследствии установлено в судебных процессах в США, преступники под крышей созданной ими фирмы Beauty Search Inc. заманивали женщин на работу или учебу в США, потом выставляли им непомерные счета в несколько десятков тысяч долларов за получение виз, организацию перелета, помощь, в заключении фиктивных браков и получении гражданства. За долги у женщин отбирали документы и физически лишали их воле. Отрабатывать они были вынуждены в стриптиз-клубах. Их запугивали оружием и угрожали убить их родных, которые остались на родине. Иногда над этими женщинами осуществлялись физические издевательства и изнасилования.

В 2005 году Гоникман стал одним из десяти подозреваемых в преступном сговоре с целью рабской эксплуатации женщин. В этом же году Вениамин Гоникман сбежал от американского правосудия и до 2011 года находился в международном розыске по подозрению в торговле людьми и отмывании средств, которые совершил на территории США. Он официально входил в десятку наиболее разыскиваемых стражами порядка Соединенных Штатов преступников из числа иммигрантов.

Большинство сообщников Гоникмана были задержаны и осуждены. Сын Гоникмана Александр Мартыненко 25 июня 2007 года был приговорен к 168 месяцам лишение свободы и выплате 1 млн. 570 тыс. 450 долларов в интересах пострадавших. Бизнес-партнер Гоникмана в фирме Beauty Search Inc. Михаил Аронов 16 августа 2007 года получил приговор 90 месяцев лишение свободы и обязан уплатить 1 млн. 018 тыс. 450 долларов (30 августа 2011 года освободился).

В СМИ была распространена информация, что В товаром.

В связи с вышеупомянутым, перед началом подготовки к парламентской избирательной кампании лидер партии УДАР Виталий Кличко и его кум Артур Палатный посчитали, что наличие общего бизнеса с преступником, который разыскивается самым могущественным иностранным союзником партии УДАР правительством США может негативно отразиться на политических перспективах молодой политической силы.

В конечном итоге, Вениамин Гоникман уже не был нужен осторожным кумовьям-политикам, поскольку организованный им бизнес работал, как швейцарские часы, и грязная наличность, на политическую деятельность уже и без него текла рекой. Претендуя на место в парламенте, попадать в скандальную ситуацию, а тем более в поле зрения американских стражей порядка ни Кличко, ни Палатный не желали. Оба понимали, что тот срок лишения воле, который угрожает их партнеру по бизнесу, оградит их от нежелательных имиджевых рисков и позволит воспользоваться его частью в бизнесе по своему усмотрению. Было решено сдать Веню через свою крышу в киевской милиции. Все обставили так, якобы информация о местонахождении опасного международного преступника попала к американцам по каналам Интерпола.

Итак, в начале 2011 года в Украину поступило официальное обращение офицера-представителя Таможенно-иммиграционной службы при посольстве США в Берлине с просьбой посодействовать задержанию разыскиваемого американскими стражами порядка и подозреваемого во многих тяжелых преступлениях гражданина США Вениамина Гоникмана, что и состоялись благодаря поступлению оперативной информации о его местонахождении.

Гоникмана был задержан в конце января 2011 года при въезде в Киев сотрудниками киевского УБОП. Формальным основанием для задержания была подделка в 2005 году документов при повторном приобретении В паспорта.

На следующий же день он был передан сотрудникам ФБР для последующей депортации в США. Узнав о том, что его выдают американским стражам порядка, Веня предлагал милиционерам большую взятку для избежания депортации, поскольку знал, какие именно обвинения выдвигаются против него в Соединенных Штатах, и что ему угрожает. Однако, депортация проходила под пристальным контролем милицейского генерала, заинтересованного Кличко и Палатным, следовательно заработать убоповцам не удалось.

Впрочем, после передачи Гоникмана представителям ФБР появилась информация, что заочного приговора суда в действительности нет, а есть лишь обвинение Вениамина Гоникмана по 22 эпизодам, связанных с порабощением женщин, принуждением их к работе стриптизершами в ночных клубах Детройта, угрозами расправы и даже покушением на осуществление взрыва в Греции во время запугивания родственников одной из рабынь с целью недопущения ее свидетельств против сына Гоникмана Александра Мартиненко. Всего за совокупностью преступлений и его роли в них В свободы.

Однако, и такой срок заключения Гоникмана устраивал его украинских партнеров. Они посчитали, что Веня не будет мешать ни политическому будущему, ни бизнесу, который они успешно перераспределили. Часть бизнеса В Палатному.

Но избавиться от неудобного партнера оказалось вовсе не просто. Вскоре после задержания Гоникмана, ФБР обратилось к Генеральной прокуратуре Украины за правовой помощью, пытаясь выяснить обстоятельства противоправной деятельности В измены.

Серьезно опасаясь возможности сотрудничества В сообщников.

Геннадий Винокуров, выполняя поручение, посетил Гоникмана в американской тюрьме и, даже, нанял ему там адвокатов. Но уже было поздно. Веня понял, кто его подставил, и решил отплатить той же монетой. Он обменял интересную информацию относительно своих сообщников в Украине на снятие с него части обвинений.

После тесного сотрудничества со следствием в суд из 22 эпизодов обвинения, а в их числе были организация и управление преступной группировкой, личное участие, в нелегальном перемещении через американскую границу с Мексикой двух женщин и тому подобное, остался только один пункт это заговор с целью отмывания денег. С учетом признания вины обвиняемым, 23 мая 2012 года Гоникман был приговорен к 3 годам лишения свободы и денежной выплате 12 пострадавшим женщинам в размере около 1 млн. 570 тыс. 450 долларов. Такая сумма, скорее всего, не слишком обременительная для Гоникмана, поскольку известно, что он владеет квартирой на Подоле по ул. Спасской стоимостью около полумиллиона долларов, которая сдается в аренду. Также в его собственности находится имение на границе Черниговской и Киевской областей в селе Евминки Козелецкого району. На территории площадью больше 2 гектаров с собственным прудом за двойным периметром заборов находятся несколько больших домов, конюшня, собственный зоопарк, где работают 14 лиц прислуги. По показаниям очевидцев, незадолго до своего задержания Гоникман рассказывал, что тратит на себя 30-40 тыс. долларов ежемесячно. Ездил он всегда на разных автомобилях представительского класса с водителем и охраной.

Возвращаясь к приговору Гоникмана, следует заметить, что такое существенное послабление обвинения возможно по американскому праву лишь при условии договоренности со следствием, потому что признание вины Гоникманом формально не было необходимым. На то время его вина уже была доказана в 2007 году во время заседаний в суде присяжных, когда выносили приговор его соратникам.

Следовательно, Гоникман сдал своих партнеров по криминальному бизнесу в Украине. Из материалов судебного разбирательства, которые попали в американскую прессу, стало известно, что Гоникман вербовал женщин на работу в США в своем клубе в Украине. Название не указывается, но, скорее всего, речь идет о Рио. К тому же, в Рио приезжал и осужденный на 14 лет сын Гоникмана, где подбирал женщин из числа клубных танцовщиц. С высокой долей вероятности можно утверждать, что Гоникман поведал ФБР о том, что Артур Палатный имел часть в его американском бизнесе и поставлял ему женщин из Украины в США, а это уже нарушение закона на территории США, и вряд ли, депутатская неприкосновенность Палатного будет волновать американское правительство. К тому же, Гоникман контролировал потоки наличности Артура Палатного от незаконного бизнеса, потому мог знать конечные пункты ее использования, в частности на продвижение политического проекта Виталия Кличко.

Мы можем только догадываться, какие сведения очутились в руках американцев, как на партнера Гоникмана по клубным заведениям Артура Палатного, так и на самого Виталия Кличко, которые оба уже стали в настоящий момент народными депутатами, а последний даже претендует на должность Президента Украины.

Наличие у правительства США компрометирующих материалов относительно Виталия Кличко и его ближайшего партийного окружения делает лидера партии УДАР чувствительным к управлению извне и позволит реализовывать геополитическую стратегию США в регионе в случае избрания Кличко Президентом Украины. Следовательно, следует ожидать ощутимую поддержку Вашингтоном именно этого кандидата в ходе президентской кампании 2015 года.

Но, вероятно, что Кличко и без применения к нему шантажа упомянутым компроматом будет выполнять указания из-за океана. Поэтому, у меня возникает вопрос из немножко иной плоскости.

Осужденный на 3 года Веня Гоникман выйдет из американской тюрьмы на свободу с чистой совестью еще к президентским выборам в 2015 года и вернется в Украину требовать у компаньонов свою часть от прибылей. Даже, если владельцы-депутаты обанкротятся клуб Рио, чтобы не платить штраф в 5 млн. грн., который начислила им налоговая инспекция после последней проверки, или вообще продадут все общие заведения, то финансовые претензии Гоникмана все равно останутся.

Зная много чего о нелегальной деятельности Палатного и Кличка, Вениамин Гоникман может распорядиться своими знаниями, как угодно, к тому же, еще и в канун выборов. Следовательно, он становится опасным свидетелем, который составляет угрозу для политического будущего Виталия Кличко и его партии.

Здесь стоит вспомнить, что происходило раньше с подобными свидетелями. Сначала в 2005 году благодетель братьев Кличко и прежний шеф Палатного в ОПГ Виктор Рыбалко, заехав ненадолго в Киев из своего пристанища Амстердама, неосмотрительно напомнил о моральных и денежных долгах кумовьям, которые уже тогда нацелились на политическую борьбу за власть. Через несколько дней легендарный бандит Рыбка, который выжил в бурных 90-х, пережив несколько покушений, был расстрелян в центре Киева. Преступление осталось нераскрытым списали все на месть других бандитов. А Виталий Кличко вскоре после этого громко вошел в политику, возглавив предвыборный список блока ПОРА-ПРП и осуществив свой первый неудачный поход в мэры Киева.

Потом состоялся еще один трагический случай. В ноябре 2011 года в Донецке выбросился из окна банкир Геннадий Пискун главный свидетель по делу незаконного выведения из-под залога в банке Родовид недвижимости на сумму 62 млн. грн. имущества ресторана Дежавю, которым владеет Артур Палатний. Высоколиквидный ресторан в центре Киева банку обменяли на фиктивный земельный участок в Киевской области с поддельным государственным актом, а взятый под ресторан кредит в 5,25 млн. долларов тоже не вернули. Сотрудники СБУ прижали Пискуна доказательствами и он согласился пойти на сотрудничество со следствием. Это для него закончилось плохо.

И напоследок, самый свежий пример. Две недели тому назад в Переяслов-Хмельницком случайно погиб, Андрей Нечипуренко, рабочий загородного закрытого клуба Senator Beach, который стал свидетелем тайного разговора на катере владельцев клуба Артура Палатного и Руслана Олексенко. Последние стали запугивать Андрея и, как утверждают очевидцы, выбросили случайного свидетеля за борт, вследствие чего он попал под винт катера. В этом случае тоже все обставили так, якобы произошел несчастный случай.

Учитывая вышеупомянутое, думаю, что нам стоит поинтересоваться судьбой Вени Гоникмана после его выхода из американской тюрьмы.

Источник: korrespondent.org