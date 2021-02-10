Депутата Бондаренко могут лишить мандата за получение доходов от роликов на YouTube

Ранее оппозиционный политик из КПРФ был задержан и оштрафован за участие в несанкционированной акции

Популярный оппозиционный политик, член КПРФ Николай Бондаренко может лишиться статуса депутата Саратовской областной думы из-за обвинения в нарушении антикоррупционного законодательства. Данную информацию распространила фракция коммунистов в региональном парламенте.

Сообщается, что комиссия Саратовской областной думы установила, что Бондаренко, якобы, получал доход от своих роликов на YouTube, что запрещено действующим законодательством в области противодействия коррупции.

Во фракции КПРФ воспринимают произошедшее как попытку либо лишить Николая Бондаренко депутатских полномочий, либо оказать моральное давление на него. Решение комиссии, как и вчерашнее задержание депутата, коммунисты связывают с недавним заявлением народного избранника о желании баллотироваться в Государственную Думу на предстоящих выборах.

Напомним, утром 8 февраля Николай Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Силовики поджидали его в подъезде его дома. Депутата препроводили в отдел полиции, после чего оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко стал широко известен три года назад после появления видеозаписи, где он спорит с бывшим региональным министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой о размере прожиточного минимума. Тогда народный избранник решил провести эксперимент и последовать рекомендациям чиновницы – попробовать питаться на 3500 рублей в месяц. О своем самочувствии он сообщал подписчикам в социальных сетях. В настоящее время Бондарен