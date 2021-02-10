«Генерал» Васильев «разлил» масло

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , корпорация «Союз» под руководством калининградского бизнесмена Сергея Васильева могла использовать схему ухода от налогов через ввоз тропических масел на территорию региона в режиме свободной таможенной зоны. Таким образом, предприниматель предположительно нанес ущерб бюджету в 240 млн рублей. Сейчас масложировую компанию сотрясает один скандал за другим — не помогают даже связи Васильева с ФСО, которые ему приписывают слухачи. Возможно ли, что одну из крупнейших компаний отрасли, которая даже занималась поставками в Кремль, ждет скорый крах, а денежки из нее куда-то «утекут»?

Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы схема по уходу от уплаты налогов включала в себя использование нескольких фирм-однодневок, которые заключали между собой агентские договоры. Проходя через каждую контору стоимость сырья, естественно, росла — мол, масло перерабатывали, да и за транспортные расходы надо «накинуть». Однако, дескать, в реальности ничего из этого не делалось.

В таком случае вырисовывается следующая схема: масло ввозилось в Россию, проходило через цепочку вероятно связанных между собой фирм, каждая из которых компенсировала НДС. Лепота!

Однако в данном случае не обойтись еще без одного звена — собственно, иностранного поставщика масла. Им выступала голландская контора Leaderland TTM B.V., которую недоброжелатели считают аффилированной к Васильеву и «Союзу».

Название этой иностранной компании имеет прямое отношение к «Союзу»: с момента основания в 2008 и до 2013 года «Союз-ТТМ» (одна из структур Васильева) контролировался голландской компанией Leaderland. 50% в ней принадлежало Васильеву и по 25% — его партнерам Андрею Баранову и Юрию Бородавко. На 2009 год Leaderland также полностью владела и ООО «Корпорация «Союз», но позднее 10%-ая доля каким-то образом оказалась у Васильева.

Как рассказывал Андрей Баранов в своем открытом письме, напечатанном «Версией» , в 2012 году Васильев потребовал бизнесмена переписать на него свою долю в голландской организации. Тот отказался и поспешил уехать в Нидерланды, вызвал его в Санкт-Петербург и потребовал «переписать» на него свою 25%-ную долю. Баранов отказался и срочно уехал в Голландию. По его словам, после этого его устранили от управления, а российские активы фирмы вывели на иностранные конторы, подконтрольные Васильеву.

При том последний якобы применял против бывшего партнера методы, родом из «лихих» 90-х: Баранов жаловался на многочисленные угрозы, травлю его престарелых родителей, проживающих в Петербурге, и даже на поджог гостевого домика одного из своих товарищей, где он по счастливой случайности не остался ночевать в ночь возгорания. Кроме того, от имени Баранова кто-то признавался в работе последнего в работе на спецслужбы Нидерландов. Такие методы работы у масляного магната с оппонентами?

В конечном счете дело дошло до суда, и даже не одного — российского, голландского и бельгийского. В первом дело забуксовало, а вот иностранные судьи довели его до конца. Как утверждают авторы портала Press Release , якобы суд Амстердама постановил взыскать 1,8 млн евро штрафа с президента корпорации «Союз» Сергея Васильева. Штраф, в размере 10 000 евро в день, назначен ему за каждый день отказа в содействии работе временной администрации компании Лидерланд, а именно, предоставлении необходимых для нормальной работы компании документов.

Все «запрятано»

Сведения по судебному разбирательству с Leaderland найти в открытых источниках крайне проблематично. Создается впечатление, будто бы информация о деле и о Васильеве в частности, зачищалась. Например, с сайте «Версии» исчез материал об этой истории, но сохранился в web-архиве . Согласно базе судебных и нормативных актов РФ , «Союз» через суд требовал удалить материалы об этом масляном скандале с сайта soyuzcorp.net. Сейчас этот интернет-ресурс и вовсе не работает.

Впрочем, кое-какая информация в интернет все же просочилась. И, судя по ней, Васильев может быть отнюдь непростым персонажем. Известно, что свою трудовую деятельность Васильев начинал в Петербурге, где в свое время закончил знаменитое высшее мореходное училище им.Макарова. В Северной столице он зарегистрировал свое первое предприятие — кооператив «Морская Чайка» в конце 1987 года. Далее им были учреждены еще несколько структур, которые занимались продуктами питания, закупая в том числе и различные растительные масла за границей. К слову, «Союз» тоже был зарегистрирован в Петербурге.

Как писали «Аргументы недели» , первой российской фирмой, с которой в декабре 1999 года заключила контракт та самая голландская Leaderland, стало ООО «Бриз». В 2002 году налоговики предъявили претензии последней — они явно завышали цену на ввозимый в Россию товар, что позволяло им требовать значительных налоговых вычетов. Такой уход от налогов с одновременным хищением бюджетных средств за счёт незаконного возврата НДС возможен только в том случае, когда покупатель и продавец принадлежит одному и тому же лицу. Выходит, налоговый «схематоз», реализацию которого недоброжелатели сейчас приписывают Васильеву, он мог «обкатать» еще в конце 90-х?

Примечателен и переезд петербургского предпринимателя в Калининград — вероятно, это было необходимо для получения налоговых льгот в свободной экономической зоне. Но, как давно уже подозревали недоброжелатели, «производство продуктов питания» «Союзом» заключалось в элементарной фасовке.

Впрочем, все это не помешало «Союзу» в 2005 году получить статус «Официального поставщика Московского Кремля», а в 2009 году сам Сергей Васильев стал президентом «Гильдии поставщиков Кремля».

Тогда же поползли слухи о том, что Васильев имеет определенные связи и не где-нибудь, а в самом ФСО. Как писала «Новая газета» , гильдию учредила благотворительная организация «Кремль-9», которая поддерживает ветеранов ФСО. За умеренную плату гильдия позволяет коммерческим организациям использовать в маркетинговых и рекламных кампаниях товарные знаки, принадлежащие Федеральной службе охраны — собственно, в этом и заключается основное направление ее деятельности. В наблюдательном совете организации фигурировали фамилии высокопоставленных чиновников, связанных с ФСО и системой управления Кремлем, а также руководители Роспотребнадзора — в том числе тогдашний его глава Геннадий Онищенко.

Выходит, у господина Васильева могут иметься серьезные связи и в ФСО и в надзорном ведомстве? Что ж, это бы объясняло успешность его бизнеса. Притом вероятно, что «подвязки» у него имеются до сих пор: как писал Udm Info , Васильев мог помочь «отмазать» от уголовного преследования сыночка экс-министра по внутренней политике правительства Калининградской области Александра Торба Артема.

Александр Торба променял госслужбу на работу с Васильевым?

Последнего подозревали в нелегальном обогащении и растратах, он был задержан. Тогда Александр Торба покинул госслужбу и устроился работать… в «Союз»! А Торба-младший в то же время вышел под подписку о невыезде, дело его заглохло, а позднее его и вовсе признали банкротом. Слухачи связывали все это как раз-таки с влиянием господина Васильева, которое он якобы имеет в определенных кругах.

«Генерал» и «Жмурки»

Но сейчас, кажется, даже вероятное наличие связей не убережет Васильева от скандала. Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы его подозревают в выводе денег за рубеж по фиктивным контрактам купли-продажи опционов на поставку растительных масел ー через фирмы-однодневки, зарегистрированные в Петербурге. Подставная компания Peters Inc (США), которую связывают с предпринимателем, дескать в 2005 году заполучила по такой схеме 803 миллиона рублей.

«Просочились» новости и о том, что сейчас в «Союзе» и его структурах имеются многомиллионные задолженности по зарплате за несколько месяцев, работников, по слухам, принуждают подписать заявления «по собственному». Накануне этого Васильев. как уверяют недоброжелатели, якобы вывел за рубеж на счета подставной компании под видом авансов за сырье 1,5 млрд рублей.

Примечательно, что на сайтах с отзывами о работодателях, можно найти занимательную историю о жизни Васильева, которая характеризует его крайне неоднозначно. Как утверждал пользователь ReTwork , якобы своим подчиненным бизнесмен любит представляться как «генерал», хотя ни дня не служил — для пущей убедительности, дескать, он даже сделал специальное фото в генеральском мундире. Коим и стращает своих сотрудников.

Фото, на котором предположительно изображен господин Васильев

«Обладая мстительным, мелочным характером и патологической подозрительностью, Васильев создал систему тотального слежения за сотрудниками корпорации «Союз», которую возглавляет. Видеонаблюдение, прослушивание телефонов, сбор компрометирующих материалов, мелкий шантаж и прочие детали быта «ветерана спецслужб» стали для работников «Союза» суровой реальностью с первых дней существования корпорации», — утверждает автор отзыва на ReTwork . Добавляет он и еще одну интересную деталь — мол, любимой кинолентой Васильева являются «Жмурки». Если это правда, то понятно, отчего он славится весьма сомнительными методами работы, которые ему приписывают недоброжелатели.

Возможно ли, что «масляная империя» Васильева начала «таять»? Однако последний мог заранее подготовить себе пути отступления, ведь, по слухам, успел вывести ни один миллиард «деревянных» за бугор. Удобно, конечно, что работает он в Калининграде — мало того, что особая экономическая зона, так и до Европы оттуда — рукой подать. Туда и отправится господин Васильев?

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