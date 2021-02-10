Нескоромный заявил о переговорах с европейцами, СБУ отреагировала

Подозреваемый в подготовке убийства экс- заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал в своем Telegram видеообращение.

В нем он заявил, что не станет проводить пресс-конференцию и поменял «стратегии защиты».

Он отметил, что своим видео стремится продемонстрировать, что, жив и находится вне досягаемости неприятелей.

«Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты. Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры… с представителями европейских правоохранительных органов», — сказал он.

Скорее всего, отмечает «Украинская правда», Нескоромный читал речь по бумажке.

В частности, сказал, что получил какие-то предложения, согласиться с которыми не может как «действующий сотрудник СБУ», но готов показать иностранцам материалы о «коррупции в высших эшелонах власти».

Он настаивает, что СБУ в настоящее время работает не в интересах государства, многие сотрудники ее завербованы зарубежными спецслужбами. Эти сотрудники, подчеркнул Нескоромный, торгуют данными, причастны к контрабанде и т.д. Что же касается Ивана Баканова, то он, дескать, не контролирует ситуацию в спецслужбе. Потому не видит всей картины и президент Владимир Зеленский. Нескоромный утверждает, что может показать примеры коррупции обществу, если сделать ему это разрешат его юристы. Напоследок он пообещал «довести начатое до конца».

В СБУ данное выступление Нескоромного назвали «манипулятивным» и отказались комментировать.

«Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам — еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму», — сказали в СБУ, предложив гражданам, имеющим сведения о незаконных действиях спецслужбы, обращаться в правоохранительные органы.