Илья Павлюк адски «зашкварился»

Офис генпрокурора открыл дело о вмешательстве черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность народных депутатов от партии «Слуга народа».

По данным журналистов, эти народные избранники зачастую лоббируют интересы олигарха Рината Ахметова в Верховной Раде.Как пишет Bihus.info в пятницу, 5 февраля, уголовное производство прокуратура открыла по обращению юристов их проекта “Тисни” («Жми»). Дело расследуется по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

В декабря 2020 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорится о том, что группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» часто посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка. По данным журанлаистив, в сферу влияния Павлюка входят около 30 народных избранников из «Слуги народа». Чаще всего они голосуют в интересах Рината Ахметова.

Депутаты посещают офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты. В частности, визиты были зафиксированы перед голосованием за законопроекты об игорном бизнесе, о бюджете на 2021 и восстановления электронного декларирования.

Бизнесмен из Черновцов, Павлюк является владельцем четырех фирм, которые занимаются как разведением крупного рогатого скота так и управлением недвижимости и грузовым транспортом — писали о нем журналисты Bihus.info в апреле 2019 года.

Во времена Януковича был помощником нардепа от «Партии регионов» Игоря Калетника, который впоследствии возглавлял Государственную таможню в 2010-2012 годах. По данным журналистов, Павлюка также называют «главным контрабандистом западной таможни». Издание «Зеракало недели» отмечало, что в этот период работа Ильи Павлюка заключалась «в решении вопросов перевозки грузов через таможню».

В 2019 году стало известно, что Павлюк был лидером одной из групп в штабе тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он занимался координацией и финансами региональных представителей команды Зеленского.

Напомним, что ранее стало известно, что нардеп от «Слуги народа» Максим Павлюк, который является племянником Ильи Павлюка, задекларировал более 1 млн 939 тыс. грн выигрыша от шести компаний. Он получил выигрыш в один день — 26 января.