На Запоріжжі чоловік намагався спокусити 11-річну дівчинку

34-річний зловмисник дзвонив неповнолітній по телефону і розповідав про бажання зайнятися з нею коханням.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні (за ч. 2 ст. 156 КК України) за фактом розбещення 11-річної дівчинки 34-річним чоловіком. Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що в серпні минулого року мешканець Василівки намагався спокусити школярку. Зловмисник телефонував неповнолітній по телефону і розповідав про свої бажання вчинити з нею статевий акт.

За вчинення вказаного злочину чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.