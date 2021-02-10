Хакеры КНДР украли миллионы долларов для финансирования ядерной программы страны — ООН

Авторы конфиденциального доклада ООН заявили, что северокорейские компьютерные взломщики похитили более 300 миллионов долларов. В ООН предполагают, что эти деньги пошли на финансирование ядерных и баллистических ракетных программ КНДР.

Доклад оказался в распоряжении телеканала CNN через дипломатический источник в Совете Безопасности ООН.

Наблюдательная группа Организации Объединенных Наций выяснила, что с 2019 года по ноябрь 2020-го северокорейские хакеры могли присвоить виртуальные активы одной из неназванных стран на сумму в 316,4 миллиона долларов. Связанные с Северной Кореей киберпреступники атаковали финансовые учреждения и виртуальные обменные пункты страны.

Эксперты считают, что на эти деньги Северная Корея скорее всего модернизировала ядерное оружие и баллистические ракеты. Они отметили, что недавно на военном параде Пхеньян показал новые ракетные системы малой и средней дальности, а также продемонстрировал обновленные субмарины и межконтинентальное баллистическое вооружение.

В ООН полагают, что в отношении северокорейских властей необходимо применить новые санкции.