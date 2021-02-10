Мошенники из Одесского СИЗО убедили десятилетнюю девочку отдать им десятки тысяч гривен для спасения родителей

В Одесской области на территории СИЗО обнаружили телефонных мошенников, которым 10-летняя девочка отдала более 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своем сайте.

В частности, 29 сентября в полицию обратилась 39-летняя жительница Чернигова, которая сообщила, что ее 10-летнюю дочь обманули.

«На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее родители попали в беду. Ребенка запугали несчастьями и заверили, что она может помочь родителям, если найдет дома и передаст «для спасения» все сбережения. Встревоженная девочка выполнила указания мошенников и передала 40 тысяч гривен, 350 долларов США и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле к ее дому», — говорится в сообщении.

Позже правоохранители установили, что за деньгами к ребенку приехал таксист, который принял вызов Чернигов-Одесса. Заказчик сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти в Одессу.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий черниговские полицейские установили, что мошенническая цепь тянется в следственный изолятор в Одессе», — заявили в полиции.

При обыске в СИЗО полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и «черновые записи». В совершении мошеннических действий по схеме «ваш родственник в беде» подозреваются три человека 1985, 1987 и 1995 рождения. Все содержатся в СИЗО уже несколько лет.

В данный момент решается вопрос об объявлении о подозрении злоумышленникам за совершение мошенничества. Также продолжается досудебное расследование в рамках производства по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.