Страны Балтии и Польша готовят санкции против России из-за Навального

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят пакет персональных санкций против России из-за приговора российского оппозиционера Алексея Навального. В список попадут причастные к задержанию и аресту политика после возвращения в Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает телеканал TV3.

Инициатива о санкциях против России обсуждалась во время визита Ландсбергиса в Польшу, где он встретился с польским коллегой Збигневом Рау.

«В основном речь идет о лицах, которые принимали участие в аресте и заключении Навального, а также в судебном процессе. Литва ведет переговоры с коллегами из стран Балтии и Польши. Мы надеемся, что в ближайшем будущем список будет передан в соответствующий институт ЕС и будет согласован на высшем политическом уровне», — сказал министр.

По словам Ландсбергиса, страны Балтии и Польша могут ввести санкции против России раньше, чем Европейский союз.

Как известно, российский суд изменил Навальному приговор по делу «Ив Роше». Навального приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима, однако сидеть ему там осталось на год меньше. Навального посадили после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления, причастными к которому считают спецслужбы России.