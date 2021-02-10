Xiaomi Mi 11 виявився дуже міцним смартфоном

Компанія Xiaomi представила на цьому тижні європейську версію свого флагманського смартфона Xiaomi Mi 11, який вже потрапив в руки до Заку Нільсон, ведучому на YouTube канал під назвою JerryRigEverything.

Стандартний набір випробувань почали з тіста на стійкість екрану подряпин. Захисне скло Gorilla Glass Victus дряпається на рівні 6 по шкалі Мооса. Бічні сторони телефону зроблені з металу, а не з пластику. Задня панель виконана зі скла, яке дряпається при тому ж зусиллі, хоча ззаду встановлено скло Gorilla Glass 5, а не Gorilla Glass Victus.

6,81-дюймовий OLED-дисплей Xiaomi Mi 11 миттєве реагує на дотики завдяки частоті дискретизації сенсорного шару 480 Гц, при цьому екран підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц. Дисплей витримав 20-секундний нагрів запальничкою, після чого на екрані з’явилося і залишилося назавжди біла пляма.

Смартфон також не розчарував в тесті на вигин. Незважаючи на те, що при згинанні він видає невеликий скрип, телефон не тріснула і не деформувався.