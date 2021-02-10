Тина Кароль и Ольга Полякова устроили разборки в Сети: в чем причина конфликта

Украинская певица Оля Полякова назвала свою коллегу Тину Кароль «плакальщицей» во время трансляции развлекательного шоу, но позже публично извинилась и объяснилась. Ответ от Кароль не заставил себя долго ждать.

Перепалка между артистками произошла на просторах Instagram. В третьем выпуске проекта «Маска» на канале «Украина» Полякова назвала Кароль «плакальщицей» на похоронах. Тогда реплика Ольги возмутила зрителей и пользователей Сети, и певица поспешила объясниться, записав видеообращение.

Полякова отметила, что ее замечание касалось исключительно творчества и песен коллеги, а не ее личной жизни.

«Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но самую артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения», — заявила Полякова.

Также она обратилась с отдельной просьбой к режиссерам монтажа. Она уточнила, что стоит вырезать спорные фрагменты и диалоги «если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неверно», в противном случае у зрителей складывается впечатление, что «жюри неадекватное».

Тина Кароль не промолчала и разместила свой ответ Поляковой в Instatories. Она заверила, что всегда будет горевать о муже Евгении Огире, который ушел из жизни в 2013 году.

«Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жизни ради сына. Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ! Моя ты прелесть» — обратилась Тина к Ольге.

Примечательно, что порция гневных комментариев досталась и Насте Каменских, которая рассмеялась после фразы Поляковой о Кароль. Под постами артистки появились осуждающие комментарии, на которые та предпочитает не обращать внимания.

Интересно, что во время недавнего блиц-интервью звезде «Квартала 95» Лере Товстолес Полякова назвала имена трех звезд, которые ее «бесят». Ими оказались Светлана Лобода, Тина Кароль и Ани Лорак.