Барбул Павел Алексеевич: биография и жизненный путь уголовника и казнокрада

В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.

Детективы НАБУ подозревают его, а также других менеджеров «Спецтехноэкспорта» в перечислении фиктивной фирме, зарегистрированной в Дубае, более $2 млн.

Судья внимательно записывает показания члена CEO Club Ukraine Павла Барбула

Павел Барбул очень хотел «порешать» и закрыть уголовное дело, повлиять на ход следствия, но опять же, помешало НАБУ. Однако, судя по тому, что Высший антикоррупционный суд не рассматривает дело уже более 9 месяцев, а также купленным экспертизам и публикации заказных материалов «журналистов-расследователей», о том, что Павел Алексеевич не виноват, дело таки, вероятно, спустят на тормозах.

Последние 1,5 года Павел Алексеевич не сидит без дела, поэтому решил стать «старапером», инвестором, советником по инвестициям, а также «влиться» в украинское бизнес-сообщество.

Он стал вхож в CEO Club Ukraine (часть глобальной сети CEO Clubs International) — бизнес-сообщество, объединяющее первых лиц для развития, общения и сотрудничества. Члены клуба – собственники и генеральные директора среднего и большого бизнеса с оборотом от $10 млн. в год, обладающие позитивной деловой репутацией и разделяющие ценности клуба.

Не понятно как Павел Барбул туда попал, поскольку и репутация у него далеко не позитивная, судя по данным НАБУ (дело еще в суде, Барбула пока не признали виновным) и официального бизнеса как бы нет.

В базе данных Минюста, Павел Барбул с момента увольнения из «Спецтехноэкспорта» до настоящего времени не является собственником или руководителем компании. Он официально занимается адвокатской деятельностью через свой ФОП зарегистрированный в квартире в Киеве на ул. Мельникова 18Б. Квартира дорогая, в доме бизнес-класса. Также он является учредителем Гражданского объединения «АКБ «Инвест», вместе с известным экспертом в недвижимости Игорем Викторовичем Аврамовым, которого СМИ зачастую связывают с банальным рейдерством и отжимом недвижимого имущества.

В CEO Club Ukraine Павел Барбул позиционирует себя как партнер WeFund Ventures. О чем говорит сообщение на сайте этой организации.

Как видим, он занимается благотворительностью и щедро пожертвовал украинской армии 180 литров антисептика, 300 масок и целых 3 бесконтактных термометра. По закупочным ценам и даже по розничным в «Эпицентре» стоимость такой благотворительности около 25-27 тыс. грн или меньше $1 тыс. О чем гордо было сообщено в издании mind.ua главреда Евгения Шпитко, подконтрольному Павлу Барбулу. Как писали СМИ, на свой гардероб и рестораны Павел Алексеевич тратит в десятки раз больше. Но и на том спасибо юному меценату.

А вот касательно «партнерства» в WeFund Ventures, то тут Павел Алексеевич Барбул явно преувеличил или просто опять «соврамши». Что легко проверить.

Во-первых, сам Павел Барбул на своей странице в сети Linkedin сообщает, что он «Strategic Advisor (Стратегический советник) WeFund Ventures, а не партнер.

Во-вторых, на официальном сайте wefund.ventures он не значится партнером. Там только четверо партнеров: Александр Скубенко, Денис Гурак, Александр Глотов и Дмитрий Ружицький. Фирма зарегистрирована в Эстонии в 2018 году.

Дмитрий Ружицький в 2017 году был советником заместителя генерального директора «Укроборонпрома» Дениса Гурака, с которым у него бизнес и с которым его связывают партнерские отношения. Дмитрий Ружицький также имеет отношение к некоторым стартапам: Smartlands (smartlands.io), ITSH.SPACE. В Украине Дмитрий Ружицький с Денисом Гураком в январе 2019 года зарегистрировали ООО «ВИФАНД ВЕНЧУРЗ» (ТОВ «ВІФАНД ВЕНЧУРЗ», ЕГРПОУ 42751579, WEFUND VENTURES LLC) с уставным фондом в 1 тыс. грн. Фирма занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности.

В-третьих, мы пошли дальше и сделали запрос в официальные органы Эстонии: Министерство юстиции, Налогово-таможенный департамент, а также правоохранительные органы этой страны.

И получили ответ, что WeFund Ventures зарегистрирована в 2018 году, а точнее перерегистрирована. Прежнее название фирмы WEECANN CONSULTING OÜ. Это был прежний «страртап» Дмитрия Ружицького, который не взлетел. Владельцем/управляющим фирмы WeFund Ventures с уставным капиталом в 2,5 тыс. евро значится тот же Дмитрий Ружицький, 1986 года рождения.

Самое интересное, что фирма в последние месяцы не вела хозяйственную деятельность, о чем подавала отчеты. Такие данные предоставили власти Эстонии. То есть это обычная номинальная фирма, зарегистрированная в квартире старого жилого девятиэтажного здания в Таллине.

Таллиннский офис «партнера» WeFund Ventures Павла Барбула, фото Google maps. Оборот 0.0 евро в год.

По этому же адресу, то есть в этой же квартире, зарегистрированы и другие фирмы, среди которых BASHKAUS OU, FIXLAB OÜ и десятки других номинальных фирм. Офис также номинальный.

Сама компания WeFund Ventures официально занимается «компьютерными консультациями», а не инвестициями, венчурным и частным капиталом и не является инвестфондом, о чем так Павел Барбул и его друзья любят рассказывать. За два года своего существования WeFund Ventures по информации СМИ инвестировала только в проект по печати человеческих костей и органов ADAM, за которым также стоит Денис Гурак и его товарищи. Никаких других упоминаний в СМИ или на самом сайте WeFund Ventures о инвестициях этого «фонда» нет.

Эта информация уже доведена до сведения налоговых и правоохранительных органов Эстонии, а также стран ЕС. Поэтому не удивимся, если в ближайшем будущем такой фирмы уже не будет.

Мы также скоро узнаем у руководства и членов CEO Club Ukraine и CEO Clubs International о том, как Павел Барбул попал в их ряды, за какие заслуги и каким бизнесом с оборотом более $10 млн. занимается в последние пару лет.

Таким образом, если Павел Барбул и является «партнером», то таллиннской фирмы ООО «Рога и копыта», а никак не инвестфонда. А мы продолжим расследовать деятельность Павла Барбула и его партнеров…