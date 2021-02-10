Коломойский подает иск против США на $23 млн

Американская компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания, принадлежащие экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подают иск против США с требованием о возмещении $23 млн в ответ на два гражданских иска от Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на Global Аrbitration Review.

Детали: Издание отмечает, что американские компании, контролируемые украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, заявляют, что они подают инвестиционный иск (в ICSID) против Соединенных Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

Компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания инициируют арбитраж в соответствии с двусторонним соглашением об инвестициях между Украиной и США, требуя возмещения убытков на сумму более $23 млн.

Контрольный пакет акций “Оптимы” принадлежит Коломойскому и Боголюбову. Оставшаяся доля принадлежит их коллегам из Майами Мордехаю Корфу и Уриэлю Лаберу, которые являются гражданами США и обвиняемыми по делу о финансовом мошенничестве, инициированном против украинских олигархов в штатах.

Журналисты пишут, что в инвестиционном иске ICSID “Оптима” отмечает, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления в Украине. Что прокуратура Украины обладает исключительными полномочиями возбуждать уголовные дела в соответствии с Уголовным кодексом страны, и что украинские гражданские суды не могут объявить нарушение Уголовного кодекса без признания виновности в уголовном деле.

“Оптима” считает, что для США якобы “неразумно” арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании “одностороннего и неправильного толкования” украинского законодательства в отношении поведения, имеющего место в Украине. Он утверждает, что действия властей США также нарушают “доктрины вежливости”.