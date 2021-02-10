Пашаев рассказал о желающих отсидеть за Ефремова за 50 миллионов рублей

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова, заявил в разговоре с «КП», что ему поступали предложения отсидеть срок за артиста за сумму от 50 миллионов рублей.

Говоря о подкупе свидетелей юрист заявил, что не имеет к этому отношения. «Были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народу в городе, как можно такое утаить?» — заявил он изданию.

По мнению Пашаева, Ефремов «сам вырыл себе яму». Он отметил, что другие адвокаты пообещали, что актер сможет уменьшить срок тюремного заключения. Экс-защитник полагает, что актер может стать и обвиняемым: если ложь в суде будет доказана, значит, у этого обмана есть организатор.

Пашаев также выразил мнение, что Ефремова «специально мучают» и предположил, что он «очень многим перешел дорогу».