Пашаев раскрыл детали поиска заподозренных в ложных показаниях свидетелей

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, что свидетелей защиты он искал самостоятельно. Подробности их поиска он раскрыл в беседе с ТАСС.

По его словам, артист не искал свидетелей по своему делу, так как сидел дома. «Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных билинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», — пояснил Пашаев.

Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей, дававших показания в защиту Ефремова. По словам представителя потерпевших Александра Добровинского, многое в расследовании дела будет понятно из показаний свидетелей. «Кто их нанял, кто дал указания говорить то, что они говорили в суде. От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством», — пояснил защитник.