Раскрыты подробности «покупки» свидетелей по делу Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, на допросе раскрыл подробности своей сделки с лишенным статуса адвоката Эльманом Пашаевым. Слова актера приводит Telegram-канал Mash.

Артист признался, что Пашаев взял с него по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии Ефремов не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам актера, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

Ранее сообщалось, что Ефремов рассказал, как Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. По словам актера, его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели Ефремова за рулем внедорожника.

После этого сообщения Пашаев заявил, что его бывший подзащитный вряд ли давал такие показания. «Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник», — объяснил он. По словам Пашаева, Ефремов вообще не мог знать о подкупе, потому что «сидел под домашним арестом».

8 февраля стало известно, что Михаила Ефремова доставили в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний. МВД возбудило его в ноябре 2020 года против трех человек, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Они заявляли, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.