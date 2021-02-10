Їздити на автомобілі з ГБО може стати невигідно: автогаз різко подорожчає

Пальне для авто в Україні продовжить дорожчати. Це пов’язано із здорожчанням нафти.

Такий прогноз сайту «Сьогодні» дав директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, автогаз цього тижня суттєво подорожчає. Ціни підстрибнуть на 75-80 коп./л, тобто в середньому ціна підніметься майже до 15 грн/л.

«На ринку вже відчувається дефіцит ресурсу, ціна в опті підвищилася до 13,8 грн/л. Тому потенціал зростання в роздробі – до 16 грн/л», – пояснив Артем Куюн.

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин. Якщо це станеться, то вартість пропан-бутану може різко зрости.