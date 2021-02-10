От «Фармака» – с любовью: почему деятельность фармгиганта может спровоцировать экокатастрофу в Киеве

По данным КГГА, в Киеве площадь промышленных предприятий и коммунально-складских объектов вместе с их санитарными зонами составляет 13,2 тыс. га.

Это практически почти треть от общей площади застройки города! При этом в границах данных промзон находится примерно 1 тыс. га жилой застройки, на которых проживает около 250 тыс. человек. Это при общем количестве зарегистрированного столичного населения около 3,7 млн. чел. То есть каждый 15 киевлянин живет либо рядом с токсичной помойкой, либо недалеко от действующего вредного производства!

Столица Украины показывает пример градостроительной несуразицы – неравномерная застройка и транспортный коллапс. Сотни тысяч людей каждое утро разъезжаются с окраин по всему городу (а вечером возвращаются домой). И полностью парализовать столицу в такое время очень просто – достаточно одного психически неуравновешенного, но решительного человека. Что показала недавняя история с «террористом», перекрывшим столичный мост Метро. Одними новыми автомобильными развязками, думается, эту проблему не решить.

От транспортного тупика перейдем к связанному с ним вопросу загазованности воздуха и общей экологической ситуации в Киеве. Летом в городе критически накапливаются загрязняющие вещества, особенно диоксид азота NO2 и формальдегид. Отнюдь не озонируют воздух выбросы «грязных» промышленных предприятий. Более того – заводы, уже давно остановленные, так же продолжают травить киевлян. При том что брошенные и разрушенные производства стали пристанищем наркоманов и других асоциальных личностей. Там процветает криминал. Наконец, на этих территориях безответственные бизнесмены любят устраивать стихийные свалки.

И вот столичные власти с подачи разработчиков нового генерального плана столицы предложили переоснастить или перебазировать предприятия, которые являются источником вредных выбросов и не отделены от жилой, общественной застройки, школ, больниц и культурных учреждений санитарно-защитными зонами. Соответствующие предложения содержатся в пункте 14.11.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Если же место, где располагается то или иное крупное предприятие, не позволяет создать внушительных размеров санитарно-защитную зону, существует риск, что его деятельность ударит по экологии и по здоровью киевлян. Следовательно, предприятиям, особенно относящимся к 1 классу вредности, чиновники, согласно градостроительной документации, рекомендуют вынести производственные мощности за черту города. Это поможет уменьшить вредное воздействие промышленности на здоровье жителей, а в перспективе – и рационально использовать земли, отведенные сейчас под санитарно-защитные зоны. Как минимум, получать с этих участков достойную арендную плату.

И это – серьезные деньги. Ведь, по самым скромным подсчетам – для не менее полутора тысяч гектар столичной земли из-за статуса санитарно-защитных зон, нормативная денежная оценка, согласно «Порядку нормативной денежной оценки земель населенных пунктов» может быть занижена в разы.

Директор Института Генерального плана Киева Сергей Броневицкий также в свое время в интервью делился намерениями в разы уменьшить площади промзон в столице. Они, по данным разработчика Генплана, занимают около 5,5 тыс. га – 7,5% территории города, что значительно превышает показатели европейских столиц. Именно поэтому, как подчеркивал Броневицкий, Киев давно носится с идеей выноса промышленности в пригородные зоны, оставив в столице не более 1,7 тыс га промзон.

При этом в КГГА даже обнародовали список вредных предприятий с наибольшими санитарно-защитными зонами, которым столичные власти предлагают «выехать» из Киева. В этот список попали огромные производства — «Фармак», «Радикал», «Химволокно» и «Радон».

И в подобном перечне есть определенный смысл. На территории «Химволокна», по данным Википедии, еще с 2002 года работает не единое предприятие, а 10 «дочерних» компаний.

«Радикал» в Днепровском районе столицы, который называют «ртутным Чернобылем», давно не работает, но продолжает травить киевлян. Так, на его территории испарения ртути превышают нормы в 4-16-раз, а летом и в 40 раз. Решить проблему и вывезти опасные вещества с территории предприятия обещал еще глава КГГА Александр Попов во времена Януковича. Но до сих пор эта токсичная помойка отравляет жизни жителей окружающих густонаселенных жилых кварталов.

Госпредприятие «Радон» на окраине Соломенского района называют «кладбищем радиоактивных отходов». Ведь здесь хранятся отходы «неядерного» цикла (предприятий из сфер науки, медицины и промышленности) из шести областей Украины. Об этом еще в бытность столичным общественным активистом заявлял экс-замминистра спорта Николай Даневич. При этом расположен «Радон» вблизи одного из самых живописных места Киева – Феофании и этнографического музея под открытым небом Пирогово.

Соседство «Фармак» в перечне с такими заводами должно наталкивать на определенного рода размышления. Сегодня фармацевтический гигант – активно действующее предприятие. Находится в одном из центральных исторических районов Киева – на Подоле.

Согласно уже упомянутым предложениям Генплана, «Фармак» должен вынести производственные мощности 1-2 класса вредности за черту Киева. И фармгигант вроде бы согласился с таким требованием – и начал реализацию инвестиционного проекта по организации производства активных фармацевтических ингредиентов в городе Шостка. Туда же впоследствии якобы должно быть перенесено все химпроизводство компании. Тогда как в Киеве в перспективе должны были остаться лишь линии упаковки и склады

Вот только пока эти планы, похоже, никто выполнять не собирается. Ведь производственные мощности «Фармак», по полученной нами информации, в столице продолжают работать. В том числе, работает и так называемый цех по изготовлению субстанций с применением процессов перекристаллизации и очистки (участок №1, цех №2), который предположительно и является главным источником вредных выбросов, генерируемых «Фармаком». Выбросов, от вредного воздействия которых украинцев и должна защищать километровая санитарно-защитная зона, установленная для фармацевтических производств 1 класса опасности.

То есть территория радиусом один километр в центре столицы превращена в бесполезный пустырь, в почве которого к тому же будут неизбежно накапливаться опасные отходы – пример «Радикала» у всех перед глазами.

Руководство завода «Фармак» вроде бы и не возражало против того, чтобы вынести опасное производство за пределы города. К примеру, на сайте предприятия до сих пор висит заявление руководителя департамента по производству активных фармацевтических ингредиентов Василия Кушнирука, который сказал: «Подол превратился из промышленного района в исторический центр Киева, поэтому оставлять здесь химическое производство было бы абсолютно нецелесообразно».

Но завод продолжает работать и загрязнять центральный район столицы. И, похоже, лишь укрепляется в позиции никуда не переезжать.

Поговаривают, что еще в 2015 г. и.о. генерального директора «Фармак» Михаил Ванат в письме на имя тогдашнего руководителя градостроительного департамента КГГА Сергея Целовальника пообещал сократить санитарную зону предприятия до 100 метров, а вредный цех перенести из Киева в Шостку (Сумская обл.), где фармацевтический гигант собирался организовать новое производство. В Киеве должны были оставить только линии упаковки и складирование.

Завод в Шостке был в результате построен, о чем руководство «Фармак» не преминуло сообщить с помощью СМИ. Но производство из Киева так и не перенесли по сей день. Зачем? Ведь даже если люди из-за вредных выбросов начнут болеть больше – кому, как не фармкомпании, это может быть выгодно?

Так, в 2021-м «Фармак» по традиции планирует вывести на рынок еще около 20 брендов лекарств. Именно столько новых препаратов расширяют ассортимент продукции компании ежегодно. При том, что в портфеле компании уже находится 220 т.н. продуктовых досье.

В прошлом году руководство «Фармака» сделало ход конем и без проведения общественных слушаний якобы добилось утверждения километровой санитарной зоны вокруг своего предприятия. Какими соображениями руководствовалась Госпотребслужба, выдавая «Фармаку» разрешительное заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на основе отчета Института общественного здоровья им. А.Н. Марзеева, остается только догадываться.

Отметим, фармацевтический рынок Украины процветает. По официальным данным, в прошлом году в стране функционировало более 20 тыс. аптек. За последние пять лет динамика их прироста составила 12,5%. Связаны ли эти показатели с ухудшением здоровья населения? Безусловно. Влияет ли на здоровье людей экологическая ситуация в стране? Вопрос риторический.

Почему же эта проблема не освещается в прессе? Да потому, что заткнуть рот четвертой власти достаточно просто. Во всем мире многие фармацевтические гиганты просто покупают лояльность СМИ. «Фармак», похоже, двигается по тому же пути. По крайней мере, по данным приближенных к медиа источников, эта компания является одним из крупнейших рекламодателей в столичном регионе.

И сегодня завод «Фармак» вышел на совсем другой уровень узаконивания своей со всех сторон прибыльной работы в центре столицы. Лекарства производятся, количество потенциальных клиентов – растет. Земельная комиссия Киеврады 23 декабря 2020 года согласовала заводу покупку земельного участка площадью 6,33 га по ул. Кириловской 74 в Подольском районе Киева, на котором размещен завод «Фармак».

Осталось лишь проголосовать за продажу земли – и дать возможность «Фармак» распоряжаться огромным участком на Подоле на свое усмотрение. В том числе, расширять вредное производство и потенциально – влиять на увеличение потока киевлян в больницах и аптеках.

И если интересы и безопасность жителей столицы для киевских властей – не аргумент, возможно, их заинтересует хотя бы тот факт, что отдельные частные компании плевать хотели не только на людей, но и на Генеральный план развития Киева?

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