Вдову знаменитого актера Евгения Леонова доставили в реанимацию без сознания

В Москве экстренно госпитализировали 86-летнюю вдову актера Евгения Леонова Ванду Стойлову. По информации СтарХит, женщина находилась дома, когда у нее неожиданно резко упало давление.

О Стойловой известно, что она ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и не посещает телевизионные программы, посвященные мужу.

Известно, что 10 февраля в момент приступа гипотонии женщина была не одна — именно ее домочадцы и вызвали карету «скорой помощи».

Евгений Леонов скончался в 1994 году. По некоторым данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Евгений Павлович так и не сыграл свой последний спектакль «Поминальная молитва».