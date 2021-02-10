Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются завести четвертого ребенка

Похоже, что бэби-бум в британской королевской семье затронул и принца Уильяма с Кейт Миддлтон. По информации инсайдера издания Us Weekly, 38-летний Уильям и 39-летняя Кейт хотят завести четвертого ребенка и уже вовсю работают над этим.

«Кейт всегда планировала четверых детей. Она отложила эту идею, когда началась пандемия, но теперь, с появлением вакцины, появился свет в конце тоннеля. Принц Джордж и принцесса Шарлотта в апреле должны уже вернуться в школу. И Кейт чувствует, что готова к новой попытке», — сообщил источник во дворце.

Кейт ощутила потребность расширить семью поле того, как вторым ребенком забеременела ее младшая сестра Пиппа Миддлтон — о чем стало известно в декабре прошлого года.

Поскольку Кэтрин знает, что ее «биологические часы тикают», она сейчас сидит на особой диете, богатой питательными веществами, чтобы подготовить организм к беременности.

Кейт потребовалось достаточно долго убеждать Уильяма, который считал, что троих детей — вполне достаточно. Мысль о четырех отпрысках его беспокоила. Но желание Кейт завести еще одного малыша в конце концов вдохновило его. Он, как сообщает инсайдер, любит и ценит спокойную и безопасную семейную обстановку, которой у него не было в детстве. Поразмыслив, он согласился, и теперь они вместе с женой с нетерпением ожидают будущего.

Супруги уже намекнули о своих планах бабушке-королеве. И Елизавета II, сама мать четырех детей, пришла в восторг. Она обожает своих правнуков. Правда, ее несколько беспокоит то, что Кейт, возможно, переоценивает свои силы и не хочет нанимать еще одну няню. Но, поскольку любимый внук и его жена счастливы, то и королева счастлива вместе с ними.

Кейт надеется, что у них родится еще одна девочка. Она всегда была близка со своей сестрой и надеется, что и у Шарлотты появится такой же приятный опыт.