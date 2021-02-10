«Не совсем слухи». В «Слуге народа» прокомментировали возможную отставку спикера Рады Разумкова

В Офисе президента рассматривают возможность отставки председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Но пока голосов для этого недостаточно.

Об этом «Стране» сообщил источник во фракции «Слуга народа».

«В этот раз слух об устранении Разумкова с должности — не совсем слух, а скорее разведка. И он не беспочвенный. Офис президента пытается провентилировать тему и понять настроения депутатов. Причины три. Первая — решение СНБО по закрытию трех каналов, по которому Разумков обозначился обособленным отношением к теме. Он воздержался от голосования и выступил против закрытия каналов. Вторая — правка по полномочиям исполняющих обязанностей министров (на Банковой хотят вернуть им полномочия, которых они лишились после вступлениям в силу нового закона — Ред.), и голосование по Витренко, которого Офис выдвинет вот уже третий раз в ближайшее время. Потенциальный сменщик на посту — Руслан Стефанчук. Процедура отставки непростая. Сперва нужно запрашивать подписные листы, затем 150 подписей депутатов на отставку, а уже дальше голосование. Пока голосов нет, но их активно начали искать», — рассказал источник.