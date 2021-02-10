Стрілянина в американському шпиталі: нападник був добре відомий поліції

Особою, яка відкрила смертельну стрілянину у лікарні міста Баффало в американському штаті Міннесота, виявився 67-річний місцевий мешканець Грегорі Ульріч.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише CNN.

Зазначається, що Ульріч був давно відомий правоохоронним органам.

“Починаючи із 2003 року ми кілька разів приїздили до нього на виклики”, – розповів місцевий шериф Шон Дерінгер. Він додав, що Ульріч зупинився у мотелі поблизу лікарні й при обшуку його номера було виявлено “підозрілі предмети”.

Правоохоронці зауважили, що він вже тривалий час проживає в місті та неодноразово звертався за медичною допомогою до лікувального закладу, в якому улаштував стрілянину, унаслідок якої загинула одна особа, четверо інших отримали поранення.

“Наявна у нас інформація свідчить, що найімовірніше цей інцидент був направлений на сам заклад або когось, хто у ньому працював”, – сказав керівник департаменту поліції Баффало Пат Будке.

За його словами, в минулому Ульріч був незадоволений медичною допомогою, яку отримував у цій лікарні. “Нічого з відомого нам раніше не вказувало на те, що ми опинимося у нинішній ситуації”, – підсумував Будке.

Фото: АА