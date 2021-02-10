От побелевшего Киркорова потребовали вернуть прежний вид

Певец Филипп Кирокоров в свои 53 года перестал маскировать седину и теперь везде появляется с серебристой шевелюрой. Как оказалось, поклонницам больше нравился молодящийся Филипп.

Свою преданную аудиторию артист разочаровал.

Киркорову пеняют, что он постарел и стал похожим на актера Федора Добронравова. Певцу советуют снова стать жгучим брюнетом, чтобы вернуть популярность.

Филипп Киркоров является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины. Певец неоднократно заезжал в оккупированный Крым с российской территории, а не через украинские пропускные пункты.