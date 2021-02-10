СМИ получили скандальную стенограмму разговора Ермака с адвокатом Трампа

В распоряжении влиятельного издания «Time» оказалась стенограмма разговора представителей Офиса президента Украины Владимира Зеленского и адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на «Time», беседа состоялась летом 2019 года. После этого Дональд Трамп начал «давить» на Украину. Отмечается, что с украинской стороны в беседе принимали участие два помощника Зеленского — Андрей Ермак, который позже возглавил Офис президента, и Игорь Новиков.

Во время телефонного разговора Руди Джулиани не просил об услуге, но добивался проведения проверки в отношении Хантера Байдена — сына будущего конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена. Он рассчитывал, что это поможет Трампу переизбраться на второй президентский срок.

«Пусть эти расследования продолжаются, попросите кого-нибудь расследовать это», — цитирует издание Руди Джулиани, который также сказал: «Меня не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают. Это не о политической услуге».

«Вы не должны чувствовать себя ужасно. Все, что нам нужно от президента, это сказать: «Я ставлю честного прокурора и он откопает доказательства, которые существуют в настоящее время», — говорил адвокат Трампа и обещал помочь улучшить отношения Украины с США: «Ради нашей страны и ради вашей страны мы (должны) разъяснить все эти факты».

После этой беседы Трамп и Зеленский также пообщались по телефону. Тогда американский президент и заговорил о расследовании в отношении Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской газовой компании «Burisma».

Позже, летом того же года, Дональд Трамп решил заморозить помощь Украине на сумму около 400 млн долларов, но из-за огласки передумал.

Сообщается, что стенограмму с записью 40-минутного разговора американскому изданию отправил 3 февраля Игорь Новиков. А сам Зеленский 4 февраля заявил «Time»: «Прошлое — это прошлое. Меня глубоко волнует будущее наших отношений с Соединенными Штатами, я хочу сосредоточиться на этом».

Утверждается, что Андрей Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, «последствия могли бы быть катастрофическими». По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала «внутренней американской политики».

А Новиков в разговоре с «Time» вспомнил, что звонок Джулиани ввел его в состояние шока: «После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности». Он выразил готовность помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему.

Игорь Новиков считает, что действия Руди Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.