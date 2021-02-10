В горсовете Днепра за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии

В Днепре во время заседания горсовета в течение пяти минут были уволены 655 сотрудников районных администраций и департаментов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.

По словам градоначальника, эта мера связана с объединением коммунальных предприятий, сокращением лишнего административного персонала, заменой процесса «перекладывания бумаг» цифровыми технологиями.

Максимальное количество уволенных в районных администрациях — 36 человек в Новокодакском, 35 — в Соборном, 33 — в Шевченковском.

Филатов пообещал, что предоставит «все исчерпывающие пояснения по каждому конкретному случаю». Тем, кого уволили, по возможности, предоставят варианты трудоустройства и при этом будут соблюдены трудовые и социальные права.

Филатов настаивает, такие действия дадут возможность бюджету города сэкономить «десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры».

Кроме того, депутаты утвердили заместителей Филатова. Их будет восемь.