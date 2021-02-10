СМИ: У Зеленского создали «тройки» для спасения его рейтинга

Власти Украины решили создать так называемые спасательные «тройки», которые должны наработать законы для выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и поднять его рейтинг.

Об этом сообщает УП.

Сами «тройки» представляют собой порядка 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Каждая из них должна составить план и подготовить законы под программу главы государства.

Собеседники издания отмечают, что встречи в «тройках» проходят как очно, так и в онлайн режиме. В них также может принимать участие премьер-министр Денис Шмыгаль. Источники также рассказали, что контролировать написание законов «тройками» и следить за их рассмотрением в Раде должен вице-спикер и представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

Помимо этого было отмечено, что подобным образом Владимир Зеленский хочет интегрировать Стефанчука в цепочку принятия решений в государстве для дальнейшего занятия кресла спикера Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.