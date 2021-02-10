Windows 10 полегшить боротьбу проти шпигування через веб-камеру

Microsoft тестує функцію, яка має підвищити захист проти несанкціонованого використання веб-камери додатками у Windows 10. В інтерфейсі ОС з’явиться іконка, яка інформуватиме про статус веб-камери, а також дозволить подивитися яка програма активувала камеру.

Нову функцію першою може отримати спеціальна модифікація ОС Windows 10X, яка є спробою зробити комп’ютер схожим на смартфон. Згодом цю функцію можуть адаптувати до повноцінної версії Windows 10, однак терміни цього поки не відомі. За чутками, вона може з’явитися у повноцінній версії Windows 10 в оновленні під кодовою назвою Sun Valley, яке вийде восени 2021 року.

Виявити додатки, що звертаються до веб-камери, можна буде, навівши курсор на невелику піктограму із зображенням відеокамери. Ця іконка розташується або на панелі завдань, або в області повідомлень. Інформація про підключені до камери програми з’явиться у спливаючій підказці.

Аналогічна функція, що дозволяє тримати під контролем доступ до мікрофону, вже впроваджена в Windows 10X.

У деяких ноутбуків є вбудований світлодіодний індикатор активності веб-камери. Однак він не пов’язаний безпосередньо з веб-камерою. Активація цього світлодіоду відбувається через драйвер веб-камери, тому зловмисники можуть вмикати камеру без спалахування світлодіода. Про подібний випадок в 2016 році повідомляла Avast: тоді зловмисник отримав доступ до веб-камер користувачів і транслював картинку в інтернет.

До речі, відомі люди часто вдаються до примітивного, але найбільш дієвого способу боротьби зі шпигуванням через веб-камеру, а саме – фізично її закривають.