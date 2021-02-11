Назвали кращі автомобілі BMW, які дарують задоволення від водіння

Протягом багатьох років BMW використовує гасло «Die ultimative Fahrmaschine», що в перекладі означає «кращий автомобіль для задоволення від водіння». І це небезпідставно: за свою історію баварці випустили кілька моделей, які стали справжнім втіленням настільки голосного словосполучення.

Однак з плином часу визначення і значення поняття кращого авто для водіння все ж змінилося і продовжує змінюватися далі, і зараз важко вибрати лише одну модель, яка удостоїлася б бути синонімом цього девізу. А ось як мінімум трьох кандидатів можна виділити – всі вони відносяться до різних епох. Що ж це за автомобілі? Відповісти вирішили журналісти FirstGear.

BMW E30 M3

Почати варто з E30 M3 1986 року випуску. Це найстаріший автомобіль в даному списку. І своєю появою він став автоспорту шасі M3, побудоване на шасі M3, яка була випробувана в серіалі BMW в автомобільних змаганнях. Е30 M3 позбавлена ​​будь-яких сучасних електронних систем, тобто, управляється вона виключно однієї механікою. Єдине завдання цієї «ешки» зробити водіння якомога більше захоплюючим. Але й не варто забувати також, що одночасно BMW E30 M3 – це родоначальник культової лінійки M3, тому одна з найбажаніших машин в світі не існувала б, якби не «тридцятка».

BMW E46 M3

Далі йде «трійка» М покоління Е46. І хоча E30 був саме тим автомобілем, який дав життя M3 як такої, E46, на думку автора, став останньою істинною «ем три». Адже саме на ній обірвалося життя культової атмосферної рядної «шістки» – мотори наступних поколінь мали вже або додаткові циліндри, або обладнувалися турбінами. Іншими словами, це останній сучасний M3, який дарує «старий добрий» досвід водіння. Він швидше, ніж E30 і E36, але в той же час більш збалансований і більш чутливий до водія, ніж E90 або F80. E46 поєднує в собі кращі риси, які визначають сутність M3.

BMW M2 CS

Нарешті, ми підійшли до BMW M2. Це, без сумніву, кращий сучасний BMW для задоволення від водіння. Проектуючи 2-Серію, інженери з Мюнхена подбали, щоб M2 була просякнута духом «старих добрих часів». Цей автомобіль має більшу продуктивність і потужність, і в цьому відношенні він крутіше старших M3 / M4, M5 і M8, які мають більшу продуктивність але і, разом з тим, набагато більшу вагу.

Звичайно, є й інші відмінні автомобілі в портфелі баварців, але ці три машини найкраще асоціюються з поняттям ідеального BMW для задоволення від водіння.

: firstgear.ua