Дослідження показало, яка дієта найефективніше допомагає схуднути

Нове дослідження, опубліковане в Journal of the American College of Nutrition, показало, що веганська дієта є більш корисною для схуднення, ніж середземноморська дієта. Результати засновані на проведеному експерименті, під час якого учасники, які дотримувались веганської дієти, втратили в середньому шість кілограмів, тоді як інші, які дотримувались середземноморської дієті, не зазнали таких змін, пише Жіночий світ з посиланням на Health shots.

“Попередні дослідження припускали, що як середземноморська, так і веганська дієта зменшують масу тіла та кардіометаболічні фактори ризику, але до цього часу їх відносна ефективність не порівнювалась у рандомізованому дослідженні”, – сказала дослідниця Хана Калеова з Physicians Committee for Responsible Medicine.

До дослідження були залучені учасники, які мали зайву вагу, але не страждали на цукровий діабет. Воно тривало 16 тижнів, протягом яких половина учасників дотримувалась веганського раціону з низьким вмістом жиру, інша ж дотримувалась середземноморської дієти.

Веганська дієта передбачає виключення з раціону усіх продуктів тваринного походження та збільшення споживання овочів, фруктів, цільного зерна та бобових. З іншого боку, середземноморська дієта орієнтована на фрукти, овочі, бобові, рибу, молочні продукти з низьким вмістом жиру та оливкову олію, з обмеженням споживанням червоного м’яса та насичених жирів.

Дослідження показало, що у тих, хто дотримувався веганської дієти, знизився загальний рівень холестерину та холестерину ЛПНЩ на 18,7 мг/дл та 15,3 мг/дл відповідно, тоді як учасники, які дотримувались середземноморської дієти, не продемонстрували значних змін рівня холестерину. Однак, зниження артеріального тиску спостерігалося в обох дієтах, але вплив середземноморської дієти був більш вираженим.

Користь веганської дієти для схуднення вже була підтверджена іншими дослідженнями. Зокрема, одне з досліджень, проведених у 2016 році, показало також, що рослинні дієти не тільки більш сприятливі для зниження ваги, а допомагають зменшити рівень холестерину та ризик виникнення раку.