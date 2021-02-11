Володимира Остапчука розкритикували за відверте фото з відпочинку на Мальдівах

Володимир Остапчук поділився новим пляжним фото з відпочинку зі своєю дружиною Христиною Горняк на Мальдівах.
На знімку ведучий позує на тлі океану в повністю оголеному вигляді і сонцезахисних окулярах. Зону «бікіні» артиста на фото прикриває ківі, який тримає рукою його дружина. Знімок Остапчук підписав лаконічно: «А який ти фрукт?»
Не всі підписники телеведучого оцінили фото. Багато з них у коментарях обурилися:
- Вова, ти класний, але сорі, так не підходить, батько двох дітей, який приклад
- Нема на що дивитися, окрім ківі
- Ще Волочкової збоку не вистачає
- Ви прямо заголовки для жовтої преси самі собі робите: «Остапчук показав свій ківі на всю країну»
- Видно, що там не холодно! Ківі великий
- Трохи відверто як для публічної особи
- Жесть, для чого таке фото? Капець ганьба! Можна було тільки дружині це показувати?
- Кошмар
- Ось це виконуємо батьківські обов’язки? Поки Олена на санках возить Евана в сад, Володя без трусів фотографується… Погано, Вова.
У своїх Instagram-сторіс Остапчук показав фото з відпочинку, в тому числі як він заснув на водному гамаку. Він також розповів, що їх вілла знаходиться на воді, а пізніше пара планує переїхати в номер на пляжі.
Володимир Остапчук та Христина Гірник відпочивають на Мальдівах / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
У сторіс ведучому шоу Маска поставили запитання про дітей. Підписник дорікнув Остапчука, що він відпочиває на Мальдівах, а його діти так і не були на морі. На це ведучий відповів, що дітей не відпускають з ним у відпустку, а гроші на відпочинок синові й дочці він давав ще у вересні.
Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук – український теле- і радіоведучий, стендап-комік. У 2017 році був ведучим пісенного конкурсу Євробачення. Остапчук виховує двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко – Евана (2018) і Емілію (2013).