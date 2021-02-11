Володимира Остапчука розкритикували за відверте фото з відпочинку на Мальдівах

Володимир Остапчук поділився новим пляжним фото з відпочинку зі своєю дружиною Христиною Горняк на Мальдівах.

На знімку ведучий позує на тлі океану в повністю оголеному вигляді і сонцезахисних окулярах. Зону «бікіні» артиста на фото прикриває ківі, який тримає рукою його дружина. Знімок Остапчук підписав лаконічно: «А який ти фрукт?»

Не всі підписники телеведучого оцінили фото. Багато з них у коментарях обурилися:

Вова, ти класний, але сорі, так не підходить, батько двох дітей, який приклад

Нема на що дивитися, окрім ківі

Ще Волочкової збоку не вистачає

Ви прямо заголовки для жовтої преси самі собі робите: «Остапчук показав свій ківі на всю країну»

Видно, що там не холодно! Ківі великий

Трохи відверто як для публічної особи

Жесть, для чого таке фото? Капець ганьба! Можна було тільки дружині це показувати?

Кошмар

Ось це виконуємо батьківські обов’язки? Поки Олена на санках возить Евана в сад, Володя без трусів фотографується… Погано, Вова.

У своїх Instagram-сторіс Остапчук показав фото з відпочинку, в тому числі як він заснув на водному гамаку. Він також розповів, що їх вілла знаходиться на воді, а пізніше пара планує переїхати в номер на пляжі.

Володимир Остапчук та Христина Гірник відпочивають на Мальдівах / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

У сторіс ведучому шоу Маска поставили запитання про дітей. Підписник дорікнув Остапчука, що він відпочиває на Мальдівах, а його діти так і не були на морі. На це ведучий відповів, що дітей не відпускають з ним у відпустку, а гроші на відпочинок синові й дочці він давав ще у вересні.

Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук – український теле- і радіоведучий, стендап-комік. У 2017 році був ведучим пісенного конкурсу Євробачення. Остапчук виховує двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко – Евана (2018) і Емілію (2013).