Повінь – зміна системи

Menu
Close

У США адвокат зʼявився на Zoom-засіданні суду в масці сумного кошеняти

11.02.2021

На засіданні через сервіс Zoom одного з окружних судів Техасу адвокат зʼявився в масці-фільтрі кошеняти.

Про це пише CNN.

Інцидент стався в 394-му окружному суді Техасу. На самому початку засідання до нього за допомогою Zoom приєдналися всі учасники процесу, однак зʼясувалося, що замість адвоката присутнім демонструється зображення кошеняти.

«Маленьке біле кошеня виглядало сумним, його стурбовані очі металися. Кошеня відкрило рот, щоб сказати: «Ви чуєте мене, суддя? Я тут, в ефірі, і я не кіт», — повідомляє видання.

Після цього суддя Рой Фергюсон запропонував адвокату Роду Понтону змінити налаштування. Адвокат на деякий час відключився, після чого повернувся до засідання вже у звичному вигляді. Юрист також пояснив, що перед цим його компʼютером користувалася дочка, і швидше за все, саме вона встановила такий фільтр.

Читайте також:   У Слов'янську ліквідували пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *