Названо 3 продукти, які допоможуть вам знизити рівень холестерину

Високий рівень холестерину часто супроводжується підвищеним артеріальним тиском. Разом вони призводять до звуження та затвердіння кровоносних судин, які забезпечують надходження крові до серця. Тоді зростає ризик серцевих хвороб. Але ви можете знизити ці ризики, вживаючи один із трьох продуктів, про які розказано нижче, пише Жіночий світ з посиланням на Express.

Раціон відіграє ключову роль у зниженні рівня холестерину. Деякі продукти, зокрема морква, здатні знизити рівень холестерину у крові досить помітно, що підтвердилось в дослідженнях на людях та тваринах.

У дослідженні, опублікованому в The American Journal of Clinical Nutrition, в учасників, які їли двісті грамів сирої моркви на сніданок щодня протягом трьох тижнів, спостерігалось зниження рівня холестерину в сироватці крові на 11%.

Цей ефект приписуються пектину – основній формі розчинної клітковини, що міститься в моркві. Згідно з дослідженнями, деякі розчинні волокна можуть погіршити всмоктування холестерину з травного тракту, тим самим знижуючи рівень холестерину в крові.

У дослідженні, опублікованому в JAMA, було виявлено, що вживання двох-трьох порцій горіхів на день сприяло зниженню рівня холестерину ЛПНЩ в середньому на 10,2 мг/дл.

Частково їхній позитивний вплив на рівень холестерину пояснюється фітостеринами. Ці рослинні сполуки за своєю структурою схожі на холестерин і допомагають знизити рівень холестерину, блокуючи його всмоктування в кишечнику.

Ряд невеликих досліджень показав, що раціон, багатий на мигдаль, може знизити рівень холестерину ЛПНЩ, загального холестерину та окисленого холестерину ЛПНЩ, який особливо шкідливий для здоров’я серця.

Ще одним продуктом, який допомагає знизити рівень холестерину у крові, стали артишоки. Велике дослідження, що включало понад 700 людей, виявило, що вживання екстракту листя артишоку щодня протягом 5-13 тижнів призводило до зменшення загального рівня холестерину та холестерину ЛПНЩ.

Крім того, дослідження, проведене на 143 дорослих з високим рівнем холестерину, показало, що екстракт листя артишоку, який вживали щодня протягом шести тижнів, допоміг знизити загальний рівень холестерину на 18,5%, а рівень холестерину ЛПНЩ – на 22,9%.