Симптом інфаркту, про який знають тільки досвідчені лікарі

У серцевого нападу, який наближається є безліч різних ознак.

Існують навіть такі, які на перший погляд не можуть вказувати на проблеми з серцем. Один з таких симптомів – зубний біль. Причому особливо насторожитися повинні люди, які раніше не мали проблем із зубами.

Про це розповів терапевт Алка Патель. За його словами, через щелепу проходить блукаючий нерв, що зв’язує мозок і серце. Біль в блукаючому нерві спостерігається при нестачі кровопостачання, яке в підсумку призводить до інфаркту або інсульту.

“Це пов’язано з розташуванням блукаючого нерва, який проходить від мозку до серця через щелепний відділ”, – зазначив медик.

: Express