Фінал серіалу “Хід королеви” отримав найвищий рейтинг в історії Netflix

Замкнула трійку лідерів друга серія “Ходу королеви”.
Названо найбільш рейтинговий епізод серіалу в історії сервісу Netflix.
Про це повідомляє NME. Найбільш популярною виявилася фінальна серія “Ходу королеви”, у стрічки 9,4 бала.
На другому місці опинився останній епізод “Я ніколи не…”, він набрав 8,9 бала.
Замкнула трійку друга серія “Ходу королеви”.
Хід королеви: про що серіал
“Хід королеви” розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон. Вона бореться з емоційними проблемами й пристрастю до алкоголю і наркотиків.
Головну роль в серіалі виконала Аня Тейлор-Джой.
Прем’єра на Netflix відбулася 23 жовтня 2020 року.
: unian.ua