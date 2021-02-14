Телеканал сына экс-нардепа номинально сменил владельцев, чтобы не платить 1,5 млн гривен налогов

Учредитель телеканала «Первый деловой» (связан с экс-нардепом от Партии Регионов) задолжал свыше 1,5 млн гривен налогов, принял решение о банкротстве, но продолжает работать от другого юридического лица, оставаясь в руках старых собственников.

Об этом редакция 368.media узнала, проанализировав открытые налоговые данные.

ЧАО «Украинская независимая телерадиокомпания «Заграва», которой принадлежал телеканал «Первый деловой», по состоянию 1 января 2021 года имеет задолженность по уплате налогов свыше 1,6 млн гривен. При этом, не желая возвращать долги, собственники компании обратились еще в 2019 году в Хозяйственный суд Киева с иском об открытии производства в деле о банкротстве компании в связи с невозможностью погасить задолженность. Впрочем, в процессе ликвидации компания остается по этот день, так и не завершив ее согласно закону.

«УНТ «Заграва» с 2015 года принадлежит 11 физическим лицам, жителям Донецкой области, с долей владения 9,33%. Именно такое количество собственников позволило телеканалу в 2017 году официально избежать выполнения требований закона о прозрачности медиа собственности и не называть бенефициара.

Среди собственников: Татьяна Бишарова; Евгения Бурла которая является руководителем донецкого ТЦ «Юзовский», принадлежащего производственному объединению «Илиташ»; Таисия Пономаренко; Виталий Телешов — руководитель и владелец мариупольской компании «Металл-сырье»; Ольга Виноградова — член ревизионной комиссии донецкого ЗАО «Бетон Нова», которое принадлежит производственному объединению «Илиташ», Дмитрий Темник — бывший директор по развитию производственного объединения «Илиташ» и бывший член наблюдательного совета «Первого делового канала»; Юлия Рудзина — руководитель компании «Аграриан фуд технолоджиз продакшн»; Виктория Спиридонова; Анна Шумских — в прошлом главная бухгалтер и и.о. директора «Первого делового канала»; Андрей Быстров; Евгений Молодчик.

Ранее компания принадлежала ООО «Производственное объединение «Илиташ», которым в свою очередь владел народный депутат Игорь Шкиря, экс-регионал, член депутатской группы «Возрождение».

В 2017 году издание «Детектор медиа» сообщил, что «Первый деловой» сменил собственника. В соответствии с изменениями в лицензии телеканала, которые 5 апреля 2017 года внес Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, новым собственником телеканала стал сын экс-региона Дмитрий Шкиря.

На сегодняшний день, телеканал ведет свою деятельность от юридического лица ООО «Бизнес медиа ЛТД», конечным бенефициарным собственником которой является Дмитрий Шкиря — сын политика.

Платить налоги у «Первого делового» вовремя не получается. ООО «Бизнес медиа ЛТД» по состоянию на 1 декабря 2020 года имел долг по уплате налогов 361 гривну. Кроме того, в отношении данной компании налоговая Черниговской области открывала дело по умышленному уклонению от уплаты налогов. Согласно фабуле, речь шла о группе компаний с признаками фиктивности, которые зарабатывают на уклонении от уплаты налога на прибыль при экспорте сельхозпродукции в Беларусь, Литву, Латвию и Эстонию.

ЧАО «УНТ «Заграва» и ООО «Бизнес медиа ЛТД», кроме собственников, объединяет единый директор – Тамара Карпенко, которая согласно реестру юридических лиц руководит компанией ООО «Арт-проспект.юей». В период с 2012 по 2014 год Тамара Карпенко была помощником народного депутата 7-го созыва Виталины Дзоз, члена Партии Регионов и министра образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. После аннексии Крыма Виталина Дзоз перешла на службу к оккупантам.

Мужем Тамары Карпенко является Александр Самарский, который в период с сентября 2010 года по апрель 2014 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Исламской Республике Иран.

В ближайших публикациях редакция 368.media расскажет детальные подробности о бизнесе владельцев телеканала «Первый деловой». Мы обращаем внимание правоохранительных органов и Нацсовета по ТВ на деятельность данного СМИ и его бенефициаров.

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