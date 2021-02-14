Прокурор по делу Навального прослезилась от показаний ветерана

В Бабушкинском суде Москвы прокурор прослезилась, оглашая показания ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко, в клевете на которого обвиняется учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

«Иногда в темноте я пробирался в деревню, в соседнюю избу, так как боялся идти домой. Хлебал холодные щи, принесенные матерью. А потом возвращался в лес», — процитировала прокурор Екатерина Фролова показания Артеменко, который воевал в партизанском отряде.

«На блокпостах и заставах была тяжелая обстановка. Землянок там не было. Еду готовили сами. Дежурили по 2-3 дня, потом менялись. Захватывали немецкие обозы вместе с партизанами, такими же подростками, как я сам», — зачитала прокурор рассказ ветерана, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Навальный поинтересовался у нее, какое отношение это имеет к делу, но Фролова продолжила оглашать показания потерпевшего.

После выступления, на выходе из зала судебного заседания прокурор сказала охранникам, что у нее потекла тушь на ресницах. Издание уточнило, что Фролова простудилась, комментируя прессе прошлое заседание на улице, и теперь у нее насморк.

В ходе слушаний обвиняемый устроил перепалку с внуком ветерана, а также нахамил судье.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.