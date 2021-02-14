Масловского продолжают гнобить акционеры из «Южуралзолота»

Тверской суд Москвы 12 февраля заново рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД РФ об аресте члена совета директоров АО «Покровский рудник», одного из крупнейших золотодобытчиков страны Павла Масловского.

Новый процесс понадобился из-за того, что Мосгорсуд нашел технические опечатки в решении суда первой инстанции, который уже отправил промышленника в СИЗО.

Тверской суд столицы 12 февраля рассмотрит ходатайство следственного департамента (СД) МВД об избрании меры пресечения Павлу Масловскому. Такое решение принял Мосгорсуд, отменивший постановление об аресте одного из крупнейших золотопромышленников. При этом претензии МГС были скорее техническими — речь шла об опечатках в протоколе заседания суда первой инстанции, на которые обратили внимание адвокаты.

Как ни странно, основной претензией было то, что следствие написало неправильно инициалы подследственного.

Основатель одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний Petropavlovsk Павел Масловский был арестован в день своего рождения — 25 декабря. Накануне ареста золотодобытчика в офисе предприятия, а также в квартире и подмосковном коттедже бизнесмена сотрудники управления «К» ФСБ, которые ведут оперативное сопровождение дела, провели обыски.

Решение Тверского райсуда было стандартным: фигурант должен был находиться в СИЗО два месяца. Согласно фабуле обвинения, бизнесмен обвиняется в растрате почти 100 млн руб. принадлежащих АО «Покровский рудник», членом совета директоров которого он является. Рудник — основной актив и составная часть технологической цепочки золотодобычи Petropavlovsk. Месторождение находится в Амурской области, три года назад на руднике запущен автоклавно-гидрометаллургический комбинат, одно из двух автоклавных производств золота в России.

Интересно, что уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в рамках которого и был арестован господин Масловский, возбуждено следственным департаментом МВД в отношении двух бывших акционеров АО «Покровский рудник».

Второй фигурант расследования не называется, и судя по тому, что следствие так не вышло с ходатайством об его аресте, скорее всего, он пошел на сотрудничество и дал показания на своего компаньона.

В материалах дела речь идет о событиях, происшедших в 2018 году. Тогда, уверены в СД, фигуранты похитили активы рудника на сумму более 95 млн руб. Преступной, по данным “Ъ”, следствие считает сделку купли—продажи офисного здания компании в городе Благовещенске. Средства, вырученные от нее, уверены полицейские, незаконно оказались в распоряжении фигурантов.

Отметим, что уголовное преследование господина Масловского началось через несколько месяцев после смещения с должности гендиректора созданной им золотодобывающей компании. Кадровое решение стало следствием жесткого корпоративного конфликта между топ-менеджерами Petropavlovsk.

Он начался в прошлом году, после покупки 22,3% акций компании конкурирующей с ней «Южуралзолото».

А после того как господина Масловского и шестерых поддерживавших его акционеров не переизбрали в новый совет директоров, их оппоненты проверили сделки компании за несколько лет. Выводы аудита и легли в основу обвинения.