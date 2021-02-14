Сутяжные агротехнологии

Противостояние «КиПиАй Агро Сеченово» и Россельхознадзора по использованию ГМО в Поволжье осеменяет суды всех инстанций

16 февраля ожидается очередное заседание в Арбитражный суд Нижегородской области по использованию ГМО семян. Россельхознадзор борется против использования в России модифицированных семян «КиПиАй Агро Сеченово», а аграрии защищаются. Буквально недавно министр сельского хозяйства РФ похвалил руководителя регионального минсельхоза Чувашии Сергея Артамонова за «разительные перемены», отметив, что в республике сформирован один из лучших в ПФО агрокомплексов, как республика вновь оказалась в центре внимания СМИ, правда, уже не в столь позитивном ключе.

В августе 2020 года Россельхознадзор по Нижегородской области и Марий Эл провел проверку посевов рапса в Сеченевском районе Нижегородской области. Как показал лабораторный анализ, в семенах нашелся ген cp4 ESPS. Выяснилось, что семена, модифицированные с помощью методов генной инженерии, которые запрещается использовать в России, согласно законодательству, принадлежат одной из крупных агрокомпаний Поволжья — ООО «КиПиАй Агро Сеченово». Россельхознадзор потребовал от компании до 24 октября 2020 года ликвидировать нарушения, и вместо того, чтобы выполнить предписание, ее представители обратились в арбитражный суд с целью его оспорить. При этом, как обратили внимание в сельскохозяйственном ведомстве, в Волгоградской области, где сложилась такая же ситуация, посевы с ГМО просто уничтожили.

ГМО и «Раундап»

Но почему ГМО-семена находятся под запретом в России, и чем они так опасны? С чем связан жесткий контроль аграрного сектора, призванный не позволить компаниям обойти ограничение? Ответ на этот вопрос помогут найти исследования доктора биологических наук Ирины Ермаковой, занимавшейся изучением влияния модифицированной сои с геном EPSPS CP4 на физиологические процессы и репродуктивную функцию грызунов. Данный ген обеспечивает устойчивость семян и посевов к гербициду «Раундап», который используется для борьбы с сорными растениями. Как установила биолог, после того, как в рационе крыс-самок появилась модифицированная соя, смертность крысят в первом поколении увеличилась, часть из них получила проблемы в развитии, а еще одним результатом стало отсутствие второго поколения. Таким образом, специалист пришла к выводу, что подобная диета негативным образом сказывается на здоровье крыс и на их потомстве.

А прошлогодние иски фермеров из США, использовавших «Раундап» в течение многих лет, окончательно подвели черту под дискуссией о безопасности гербицидов. В марте суд присяжных в Сан-Франциско признал, что «Раундап» оказался фактором, который вызвал у семидесятилетнего фермера Эдвина Гардемана онкологическое заболевание. Мужчина пользовался химикатом на протяжении трех десятков лет, а сейчас болен неходжкинской лимфомой. Суд обязал компанию-производителя к выплате компенсации на сумму более 80 миллионов долларов.

После этого эпизода в США против производителя химиката было подано 11 тысяч исков.

Российские пчеловоды, в свою очередь, уверены, что рапсовые поля, которые засеяны модифицированными семенами, становятся причиной массового мора пчел в разных регионах РФ. А не стоит забывать, что пчелы – это не только мед и другие продукты пчеловодства, но и опыление растений.

Как указано на официальном портале Россельхознадзора, за последние 20 лет мировое производство рапса активно увеличивается. Среди масличных культур он находится на втором месте в мире после сои. Главными его производителями являются Индия, Китай, Канада и ЕС. Рапс применяется в производстве не только продуктов питания и кормов для животных, но и биодизельного топлива.

Лучшая защита — нападение

Рассмотрение иска «КиПиАй Агро Сеченово» к управлению Россельхознадзора в нижегородском арбитраже стартовало 8 октября 2020 года. Истец настаивает на признании предписания ведомства недействительным. В процессе дела компания два раза подавала ходатайство о наложении обеспечительных мер – приостановке действия предписания, однако суд дважды его отклонял.

Как следует из материалов дела, заявитель должен исключить из использования семена рапса с ГМО геном с нескольких полей, общая посевная площадь которых составляет 549,76 гектаров, предоставить документы, которые бы это подтверждали, и не допускать использования семян сельхозрастений с измененной генетической программой и содержанием генно-инженерного материала. Это указано в предписании управления Россельхознадзора. Таким образом, компания рассчитывает продолжить прежнюю деятельность, что, в свою очередь, нарушает права покупателей сельскохозяйственной продукции ее производства.

Согласно информации ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ», проверка в отношении агрокомпании была проведена после того, как в управление ФСБ по Нижегородской области поступила информация о выращивании и реализации генно-модифицированных семян рапса на территории Сеченовского района, что нарушает закон «О семеноводстве».

Согласно результатам проверки, в период с 14 июня по 24 августа 2020 года три раза использовала семена рапса с ГМО геном ср4 EPSPS: на посевной площади 394,92 гектара было использовано 2,902 тонны семян, на площади 107,47 гектара — 0,790 тонны, на площади 47,37 гектара — 0,348 тонны.

При этом, в предписании нет требования об уничтожении посевов. Компанию лишь обязали исключить из использования семена рапса с этих полей.

Также стоит обратить внимание, что в июле 2020 года Россельхознадзор сообщил о расследовании о поставках рапса из России в Китай с использованием поддельной документации – фальшивых фитосанитарных сертификатов. Изначально появилась информация о 23 партиях рапса.

Глава ведомства Сергей Данкверт комментировал происходящее прессе, отмечая, что в России запрещено выращивать ГМО, и если вдруг китайская сторона его обнаружит, КНР может ввести запрет на ввоз соответствующей продукции. При этом в Россельхознадзоре не указали фигурантов расследования.

Впрочем, «КиПиАй Агро Сеченово», несмотря на такое всестороннее давление с фактами, явно говорящими против компании, продолжает битву в арбитражах и намеревается, по всей видимости, пройти все инстанции. Так, агрофирма в Первом Арбитражном апелляционном суде во Владимире пыталась оспорить определение Арбитражного суда Нижегородской области, который вернул ей без рассмотрения иск к местному управлению Россельхознадзора. В нем требовалось признать незаконным решение ведомства от 22 сентября 2020-го о привлечении компании к административной ответственности за использование ГМО-посевов (по статье «Нарушение законодательства РФ в области генно-инженерной деятельности»).

Однако 30 ноября 2020 года апелляция признала обоснованным решение нижестоящего суда и «КиПиАй Агро Сеченово» остался ни с чем. Основание для возврата иска, согласно данным суда, — «совершенное ООО административное правонарушение не связано с осуществлением им предпринимательской и иной экономической деятельностью».

Но на этом история противостояния «КиПиАй Агро Сеченово» — Россельхознадзор не закончилось. 1 октября того же года ведомство вынесло в отношении агрофирмы новое постановление по делу об административном правонарушении и назначении наказания. Спустя две недели компания снова по отработанному сценарию обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области и на этот раз иск был принят к рассмотрению, только этот процесс уже растянулся. Сначала его планировалось провести в упрощенном порядке, но 16 декабря судья принимает решение о разборе иска по общим правилам.

Затем от «КиПиАй Агро Сеченово» поступает ходатайство с просьбой рассматривать дело по видео-конференцсвязи без личного присутствия участников процесса, однако 26 января уже 2021 года судья в этой просьбе отказывает. В итоге полноценное разбирательство теперь должно состояться во вторник, 16 февраля. И к этому времени агрокомпания должна будет подготовить исчерпывающие аргументы, почему считает претензии Россельхознадзор и административное дело против себя незаконным.

Чья фирма?

Если вновь обратиться к ситуации с фирмой из Поволжья ООО «КиПиАй Агро Сеченово», возникает закономерный вопрос: кому она принадлежит? Исходя из данных ЕГРЮЛ, компания была учреждена в феврале 2016 года в Сеченовском районе Нижегородской области для выращивания зерновых культур. Уставный капитал превышает 566,35 миллиона рублей, а в качестве сотрудников числятся около 150 человек.

59,43% доли в данной фирме принадлежит Сергею Габестро. В Москве он стоит во главе ассоциации участников торгово-закупочной деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок», к созданию которой приложили руку «Деловая Россия» и фонд развития цифровых технологий в социальной сфере. Кроме того, Габестро возглавляет АО «Электронные торговые системы» и «Фабрикант.ру». Еще в активе бизнесмена имеются доли в разных коммерческих компаниях Крыма, Москвы, Нижегородской, Московской областей, Чувашии.

Среди владельцев ООО «КиПиАй Агро Сеченово» также числятся управляющий партнер компании Роман Караулов (доля — 6,6%), ООО «Холдинг Кипиай» — 3,48% и ООО «Агроинвест» с долей 30,49%. «Агроинвест», который действует с 2019 год, на 100% принадлежит Габестро, а «Холдинг Кипиай» — Караулову. Таким образом, фактически в роли бенефициаров компании выступают Габестро и Караулов.

Непосредственно «КиПиАй Агро Сеченово» является собственником нижегородской компании ООО «Красновское», созданного для выращивания зерновых культур в 2003 году, а также 50% доли в приамурской агрофирме «Амур», объявленной банкротом в мае 2019 года, и 51% доли в чувашском ООО «КиПиАй Агро корма» (с 2018 года). Отметим, что последняя организация была ликвидирована спустя год после создания, частично ООО владела Ксения Ермолаева, которой принадлежит чувашский холдинг «ГК Контур».

По информации сайта «КиПиАй Агро», под управлением данной компании осуществляется реализация проекта в сфере растениеводства в Чувашии и Нижегородской области, а за прошедшие пять лет земельный банк увеличился с 1,5 тысячи гектаров до 41 тысячи гектаров, и в перспективе планируется его дальнейший рост.

Кроме того, на сайте указано, что холдинг ведет активное сотрудничество с Минпромторгом РФ, состоит в экспертных группах Минэкономразвития РФ и Агентства стратегических инициатив, а также является членом правления Ассоциации индустриальных парков. Совет директоров холдинга возглавляет уже упоминавшийся выше Роман Караулов, 33-летний уроженец города Чебоксары. В настоящее время он является членом общественного совета Минсельхоза РФ, а с июня 2016 года занимал должность советника главы Чувашии Михаила Игнатьева. После смены главы республики Караулов стал членом Высшего экономического совета Чувашии.

В 2016 году в соответствии с приказом республиканского министерства сельского хозяйства Караулов также был награжден почетной грамотой, а поля холдинга, расположенные в Алатырском и Порецком районах Чувашии, позиционируют как образцовые и с гордостью демонстрируют их высоким гостям.

Что касается самого руководителя холдинга, у него имеются внушительные активы и без «КиПиАй Агро Сеченово». Так, к примеру, на территории Чувашии он владеет долей в ООО «КиПиАй Агро Порецкое» (у Караулова 10%, у Гибестро 90%), и микрокредитной организацией «Директ Финанс». Стоит отметить, что в прошлом году администрация сельского поселения два раза выходила в суд с исками против компании «КиПиАй Агро Порецкое», требуя взыскать с нее арендные платежи на землю, но впоследствии заявления отзывались.

versia.ru