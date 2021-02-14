«Нафтогаз» платит оклады по 3 млн грн членам своего набсовета, повышая людям тарифы на газ

НАК «Нафтогаз», который в последнее время активно повышает тарифы на газ для населения, отчитался о своих расходах на оплату услуг членов набсовета. А именно сообщил СМИ, что потратил на НС в 2020 году 14,038 млн грн. Их пять человек и они получили следующие суммы:

Если пересчитать эти выплаты на месячные оклады, то получатся такие суммы:

СМИ отмечают, что вышеперечисленным лицам сократили оклады в 2,1 раза и общее финансирование набсовета уменьшилось с 29,4 млн грн до 14,038 млн грн. Вероятно, в «Нафтогазе» ждут, что кто-то их похвалит за такую псевдоэкономию.

Однако до сих пор непонятно, за что перечисленные лица получают даже уменьшенные оклады. Особенно с учетом, неполной занятости и скромного фронта работ. А главное — режима экономии, в котором живет вся страна в разгар пандемии коронавируса, а также постоянного подорожания газа и роста коммунальных тарифов для населения. Даже 14,038 млн грн — несказанные расходы в нынешнее время.

НАК «Нафтогаз» должен экономить каждую копейку, отказываться от менеджмента с баснословными окладами и думать, как уменьшить цену газа для населения. А не разбрасываться миллионами на необоснованно высокие оклады.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua