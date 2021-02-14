У Києві під час застілля чоловік влаштував різанину

Через ревнощі до цивільної дружини між товаришами виник конфлікт, під час якого один із них вбив іншого.

До поліції від лікарів надійшла інформація про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела вони виявили мертвого чоловіка з ножовим пораненням.

Правоохоронці прибули на місце події та з’ясували, що у помешканні власниця оселі з цивільним чоловіком та ще двома приятелями розпивали алкоголь.

«Згодом між співмешканцем та одним із знайомих виникла суперечка, під час якої чоловік вдарив 47–річного гостя кухонним ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці», -коментують у поліції.

Фігуранта затримали, ним виявився 29-річний мешканець Солом’янського району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.