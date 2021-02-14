Оля Полякова показала коштовний подарунок, який зробила їй Наталія Могилевська

Знаменита артистка та акторка Оля Полякова вирішила похизуватись своїм коштовним подарунком. Не так давно співачці виповнилось 37 років. Свій день народження Полякова відсвяткувала разом з сім’єю в теплих краях. Проте, зіркові колеги не залишили її без подарунків.

У своїй Instagram-stories знаменитість показала коштовний презент, який отримала від Наталії Могилевської. Оля Полякова похизувалась красивою золотою каблучкою, на якій написано прізвище виконавиці.

Під фото знаменитість подякувала своїй колезі за розкішний подарунок. Вона дуже задоволена каблучкою й вражена такою креативністю. Фани засипали Полякову компліментами. Вони написали, що їй дуже личить ювелірна прикраса.

Також нагадаємо, що не так давно Оля Полякова потрапила у скандал з Тіною Кароль й Камалією. Вона образила своїх колег, залишивши про себе неприємне враження.