В Киеве поймали банду наркодилеров из Азербайджана

Столичные правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом наркотических веществ на территории города Киева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что преступная группа незаконного изготовляла, приобретала, хранила и продавала особо опасные наркотические средства на территории Киева и Киевской области.

По данным следствия, 48-летний гражданин Азербайджана, заручившись поддержкой других участников преступной группы из числа граждан этого же государства, а также граждан Украины, организовал группу, которая занималась приобретением, хранением и реализацией наркотических средств и психотропных веществ — карфентанил, метадон (фенадол) и дифенгидрамин (димедрол).

Реализовывали наркотические средства через разветвленную сеть сбыта на территории Киева и области с соблюдением мер конспирации.

Согласно разработанному плану, участники преступной группы пользовались определенными каналами связи для передачи информации о местах незаконного приобретения и хранения наркотиков, способов их сбыта и оплаты.

В ходе сопровождения указанного уголовного производства в участников группы проведено четыре оперативные закупки наркотических веществ. По результатам проведенных мероприятий трех человек, причастных к незаконной деятельности, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков у фигурантов производства обнаружено и изъято пакеты с твердыми и кристаллическими веществами, оборудование для фасовки, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, банковские карты, флэш карты, государственные номерные знаки для автомобилей, квитанции из ломбарда, предметы, похожие на ножи и оружие, другие вещественные доказательства.

Стоимость изъятых веществ, которые по результатам экспресс тестов оказались наркотическими и психотропными средствами, составляет около 1 млн гривен.