Полиция открыла два дела против работников стоматологической клиники в Ровно, где били ребенка

Полиция расследует факт избиения ребенка и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками частной стоматологической клиники в городе Ровно.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

28-летняя жительница Ровно сообщила полицейским, что после визита стоматологу у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.

«По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя Ровенской области, которая сообщила, что во время лечения зубов в частной стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

«По факту умышленного легкого телесного повреждения дознаватели Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины», — добавили правоохранители.

В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются. Также выявленная в ходе мониторинга сети информация, будет зарегистрирована и будет рассматриваться в ходе начатых досудебных расследований.