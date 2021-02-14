Взрыв на детплощадке в Киеве: возбуждено два дела

Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту сегодняшнего взрыва на детской площадке в Соломенском районе Киеве, в результате которого погиб мужчина. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители возбудили дела по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчаткой) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.