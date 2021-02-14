Защита Трампа назвала импичмент актом «политической мести»

Сенат Соединенных Штатов начал заслушивать аргументы защиты 45-го президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Представители Трампа заявили, что процесс импичмента противоречит Конституции США и представляет собой «политическую месть» и еще больше разделяет страну.

Об этом сообщает Reuters.

Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова, а сторона обвинения напрямую не показала связь между действиями сторонников бывшего президента и его словами.

«Статья об импичменте, внесенная в Сенат, является несправедливым и вопиюще неконституционным актом политической мести», — заявил защитник Трампа Майкл ван дер Веен, назвав дело «политически мотивированной охотой на ведьм».

Процесс в рамках импичмента в отношении Трампа идет в Сенате четвертый день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу началось выступление стороны защиты.

Ожидается, что сегодня защита в течение 3-4 часов будет доказывать, что бывший президент не подстрекал к штурму Капитолия, в результате чего пришлось приостановить процедуру утверждения результатов выборов и эвакуировать членов Конгресса США.

В результате событий 6 января пять человек погибли, среди них один полицейский.