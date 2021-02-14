США исключили хуситов из списка террористических организаций

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения «Ансар Аллах», представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций. Решение госсекретаря вступит в силу 16 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

«Я отменяю с 16 февраля решение о включении «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций», — заявил Блинкен.

Исключить хуситов из списка террористов решили по гуманитарным соображениям, чтобы жители Йемена имели доступ к товарам первой необходимости. В то же время санкции, которые ранее ввели против ряда лидеров хуситов, будут сохранены.

«Мы продолжим внимательно следить за деятельностью «Ансар Аллах» и его лидеров и активно выявляем дополнительные цели для введения ограничительных мер. США также продолжат привлекать внимание к дестабилизирующим действиям движения и оказывать давление, чтобы изменить его поведение», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Организацию «Ансар Аллах» внесли в террористический список за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Тогда решение по организации приняло Министерство финансов США.