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США исключили хуситов из списка террористических организаций

14.02.2021

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения «Ансар Аллах», представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций. Решение госсекретаря вступит в силу 16 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

«Я отменяю с 16 февраля решение о включении «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций», — заявил Блинкен.

Исключить хуситов из списка террористов решили по гуманитарным соображениям, чтобы жители Йемена имели доступ к товарам первой необходимости. В то же время санкции, которые ранее ввели против ряда лидеров хуситов, будут сохранены.

«Мы продолжим внимательно следить за деятельностью «Ансар Аллах» и его лидеров и активно выявляем дополнительные цели для введения ограничительных мер. США также продолжат привлекать внимание к дестабилизирующим действиям движения и оказывать давление, чтобы изменить его поведение», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Организацию «Ансар Аллах» внесли в террористический список за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Тогда решение по организации приняло Министерство финансов США.

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